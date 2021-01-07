تأخر تصديق الكونجرس على فوز بايدن بعد اعتراض الموالون لترامب على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا

اعترض النائب سكوت بيري والسيناتور جوش هاولي رسميًا على المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية بنسلفانيا. وصوت مجلس الشيوخ بـ 92 صوتا مقابل 7 لرفض التحدي، ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب في المرة القادمة.

وكان الكونجرس قد رفض في وقت سابق اعتراضا مماثلا على نتائج الهيئة الانتخابية في ولاية أريزونا.

كانت مجموعة من الجمهوريين تجادل بأن نتائج الانتخابات لا يمكن الوثوق بها وحاولت منع التصديق على فوز جو بايدن، على الرغم من مطالبة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بعدم القيام بذلك.

بعد ظهر الأربعاء، تم نقل أعضاء الكونجرس إلى بر الأمان بعد أن اقتحم حشد من أنصار ترامب مبنى الكابيتول واشتبكوا مع الشرطة. ولقي أربعة أشخاص مصرعهم في مبنى الكابيتول وسط الفوضى التي أعقبت ذلك.

في حديثه في تجمع حاشد في واشنطن قبل جلسة الكونجرس، كرر ترامب الادعاء بأن الانتخابات قد سُرقت منه، وقال إنه “لن يتنازل أبدًا”.