تأخر تصديق الكونجرس على فوز بايدن بعد اعتراض الموالون لترامب على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا

بواسطة مجدي علي الدين

اعترض النائب سكوت بيري والسيناتور جوش هاولي رسميًا على المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية بنسلفانيا. وصوت مجلس الشيوخ بـ 92 صوتا مقابل 7 لرفض التحدي، ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب في المرة القادمة.

تأخر تصديق الكونجرس على فوز بايدن بعد اعتراض الموالون لترامب على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا 1 7/1/2021 - 10:22 ص

وكان الكونجرس قد رفض في وقت سابق اعتراضا مماثلا على نتائج الهيئة الانتخابية في ولاية أريزونا.

كانت مجموعة من الجمهوريين تجادل بأن نتائج الانتخابات لا يمكن الوثوق بها وحاولت منع التصديق على فوز جو بايدن، على الرغم من مطالبة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بعدم القيام بذلك.

بعد ظهر الأربعاء، تم نقل أعضاء الكونجرس إلى بر الأمان بعد أن اقتحم حشد من أنصار ترامب مبنى الكابيتول واشتبكوا مع الشرطة. ولقي أربعة أشخاص مصرعهم في مبنى الكابيتول وسط الفوضى التي أعقبت ذلك.

في حديثه في تجمع حاشد في واشنطن قبل جلسة الكونجرس، كرر ترامب الادعاء بأن الانتخابات قد سُرقت منه، وقال إنه “لن يتنازل أبدًا”.

Avatar of مجدي علي الدين
مجدي علي الدين

حاصل على بكالوريوس في التجاره الخارجيه،مسؤل حسابات التأمين الطبى،كاتب محتوى فى نجوم مصريه

قد يعجبك ايضا
أخبار عالمية

الرئيس المكسيكي: حظر وسائل التواصل الاجتماعي لترامب “إشارة سيئة”

أخبار عالمية

مستشار سابق لترامب يقول إنه سيرشح نفسه في عام 2024 لو خسر هذه المرة!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.