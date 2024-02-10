اتهمت الشرطة التايلاندية رجلاً كندياً يبلغ من العمر 40 عامًا يوم الجمعة بمحاولة فتح مخرج الطوارئ في طائرة قبل إقلاعها في رحلة من مدينة شيانغ ماي في شمال تايلاند إلى العاصمة بانكوك يوم الأربعاء الماضي مما تسبب في تأخيرات عديدة.

تأجيل رحلة طائرة في تايلاند بسبب محاولة رجل كندي فتح مخرج الطوارئ

ووفقًا لمسؤول في شرطة شيانغ ماي، ناتاووت نواسورن، فإن الرجل يواجه تهمتين تتعلقان بالإيذاء الجسدي للركاب الآخرين وعدم الامتثال لقواعد الطائرة.

وقد حاول الرجل الموقوف فتح مخرج الطوارئ داخل طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التايلاندية الوطنية وذلك عندما كانت مركونة على المدرج قبل إقلاعها.

وقد أفاد نواسورن بأن الرجل أبلغهم أنه قام بفتح الباب لأن شخصًا ما على متن الطائرة حاول قتله، وأنه كان يعاني من حالة ذعر شديدة.

وتقوم الشرطة حاليًا بالتحقيق في ما إذا كان المشتبه به تحت تأثير المخدرات أو يعاني من اضطرابات نفسية.

وقد تسبب هذا الحادث في تأخير أكثر من 10 رحلات في شيانغ ماي، وهي العاصمة السياحية في شمال تايلاند.

وقد وصف شاهد عيان الحادثة بأنها فوضوية حيث قال إنه كان يجلس في الجزء الخلفي من الطائرة وسمع رياحًا قوية وصراخًا من الأمام مما أدى إلى حالة من الفوضى، وأضاف الشاهد (كان هناك رجل يصرخ قائلاً إن شخصًا ما يرتدي ملابس سوداء يحاول قتله).

وقد نجحت الرحلة في النهاية في الإقلاع بعد منتصف الليل بتأخير يزيد عن 3 ساعات، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وفقًا لبيان صادر عن شركة الخطوط الجوية التايلاندية.

وفي حادثة مشابهة في مايو الماضي في كوريا الجنوبية فقد قام رجل بفتح مخرج الطوارئ في طائرة أثناء هبوطها معللًا ذلك برغبته في الخروج من الطائرة بسرعة، مما أدى إلى توجيه اتهامات له تتراوح عقوبتها بين 10 سنوات في السجن.