مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني يزداد التوتر والقتال بين القوات الروسية والأوكرانية.

ويتعرض جيش أوكرانيا وحكومة الرئيس زيلينسكي لضغط متزايد مع حلول فصل الشتاء، حيث يتعزز تأثيره على المعارك التي تدور بين الجانبين.

تأثير الشتاء في الحرب الروسية الأوكرانية

وقد أثر الشتاء في القطاع الكهربائي حيث تعاني نحو 400 مستوطنة في 10 مناطق مختلفة في أوكرانيا من انقطاع التيار الكهربائي.

كما يعاني نصف مليون شخص في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا من نقص الكهرباء.

وتحذر السلطات المحلية من احتمالية انقطاع إمدادات المياه بسبب هذا الانقطاع الكهربائي.

وعلى خلفية بداية فصل الشتاء في أوكرانيا يحث الرئيس زيلينسكي السكان على مواجهة الوضع الصعب، ويشدد على أهمية دعم الجنود الذين يدافعون عن البلاد.

وفي خطابه بالفيديو فقد أعرب زيلينسكي عن تقديره الكبير للمجهودات التي يقوم بها الجنود في ظروف قاسية.

وقد ضربت عاصفة ثلجية قوية ساحل أوكرانيا على البحر الأسود وتسببت في مشاكل كبيرة في العديد من المناطق.

بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء فقد تعطلت حركة المرور على الطرق واضطرت الأجزاء الوسطى من البلاد للتعامل مع البرد والصقيع.

وتستغل القوات الروسية فصل الشتاء لتشن هجماتها مما دفع الجيش الأوكراني للتحذير من احتمالية احتلال مدينة كوبيانسك الصناعية في منطقة خاركيف.

وقد أكد المتحدث باسم الجيش الأوكراني فولوديمير فيتيو أن الروس ما زالوا مصممين على مهاجمة المدينة. وفي الأسابيع الأخيرة فقد تمكنت القوات الروسية من السيطرة على أجزاء من شمال شرق أوكرانيا.

ورغم نجاح القوات الأوكرانية في استعادة المدينة من القوات الروسية سابقًا إلا أن القوات الروسية استعادت الزمام مؤخرًا وتحققت لها مكاسب على الأرض وفقًا لمصادر روسية.

ومنذ اندلاع الحرب في فبراير 2022 لم تتمكن الجهود الدولية للوساطة من إنهاء الصراع بين الجانبين.