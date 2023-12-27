“بين ترامب وبايدن” كيف تؤثر حرب غزة على الإنتخابات الأمريكية المقبلة ؟  

من الواضح بأن سياسة دعم الرئيس الأمريكي الحالي “بايدن” لإسرائيل في حربها على قطاع غزة بدأ يرتد عليه بالسلب وذلك من ناحية الشباب المؤيدون للحزب الديمقراطي وهو الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على بايدن خلال الانتخابات الأمريكية المقبلة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن - مصدر الصورة: موقع BBC.

ومنذ بدء معركة طوفان الأقصي خلال السابع من شهر أكتوبر لعام 2023، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بمساندة إسرائيل في حربها على قطاع غزة، بجانب قيامها بمقاومة جميع الدعاوى التي تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر والمطالب بوقف إطلاق النار بعد وقوع ما يزيد عن 20 ألف قتيل من المدنيين أغلبهم من الأطفال.

وأكدت أحد استطلاعات الرأي بأن أغلب الناخبين لا يوافقون على الكيفية التي يقوم الرئيس الأمريكي الحالي “جو بايدن” بالتعامل بها مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث أظهر إستطلاع الرأي أن الأشخاص الأصغر سنًا ينتقدون تعامل بايدن مع الحرب الجارية في غزة أكثر من المواطنين الأكبر سنًا.

وبكل تأكيد فإن بايدن سوف يجد صعوبة كبيرة من أجل حفاظه على تماسك الإئتلاف الذي قام ببنائه خلال عام 2020 خصوصًا مع استمرار دوامة المشاكل حول الخصم الأبرز له والمرشح المحتمل دونالد ترامب.

بالنسبة للمرشح المحتمل والأوفر حظًا لدى الحزب الجمهوري دونالد ترامب، فإن إستطلاع الرأي قد أكد على أن نسبة تصل إلى حوالي 21% من الشباب الذين صوتوا لبايدن خلال عام 2020 باتوا ينجذبون نحو ترامب، وذلك بعد الانتقادات شديدة اللهجة التي قام دونالد ترامب بتوجيها إلى إسرائيل خلال الشهر الماضي بسبب حربها على قطاع غزة وقتلها الآلاف من الأطفال والنساء، حيث قام ترامب بوصف تلك الأحداث ب الرهيب والفظيع، مؤكدًا على تضامنه مع الشعب الفلسطيني المحاصر داخل قطاع غزة.

وفي أحد المقابلات لدونالد ترامب فقد تطرق حينها للحديث عن حرب إسرائيل داخل قطاع غزة، مؤكدًا بأن المجازر التي ترتكبها إسرائيل من الأمور التي لا تصدق، حيث قام بتوجيه رسالة إلى إسرائيل بضرورة القيام بعمل أفضل فيما يتعلق بالعلاقات العامة نظرًا لوجود عدد كبير من المدنيين يموتون.

يذكر أن حركة حماس قد قامت بشن هجومًا مفاجئًا على بعض القواعد العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية خلال السابع من شهر أكتوبر لعام 2023، وهو ما تسبب في مقتل حوالي 1200 شخص “مدنيين وعسكريين” ووقوع بعض الأسرى والذي بلغ عددهم حوالي 240 أسيرًا، وذلك بحسب التقرير الصادر من الوكالة الشهيرة أسوشيتد برس.

وكانت الصفحة الرسمية لهيئة البث الإسرائيلية “مكان” قد قامت بالإعلان يوم أمس الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2023 عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “X” عن قتل 6 من جيش الدفاع الإسرائيلي في الحروب الدائرة داخل قطاع غزة بينهم ضابطان.

الإعلان مساء اليوم عن استشهاد ضابطين وجندي في معارك قطاع غزة

وارتفاع عدد شهداء جيش الدفاع اليوم في الحرب على حركة حماس الإرهابية إلى ستة بينهم ضابطان https://t.co/BxWerUVgBi pic.twitter.com/1EL26dejCM — مكان الأخبار (@News_Makan) December 26, 2023

ويتكبد جيش الإحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في جنوده وآلياته منذ بدء العملية البرية داخل قطاع غزة.