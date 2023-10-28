بينهم 3595 طفلا…وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 7703

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية, ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر الجاري, إلى 7703 شهداء, بينهم 3595 طفلا والمصابين إلى 19734.

قصف غزة الآن - مصدر الصورة: تلفزيون فلسطين

و ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية, أشرف القدرة أن 852 عائلة تعرضت للإبادة الكاملة بسبب العدوان, وطالب بسرعة التدخل الدولي لحماية المؤسسات الصحية والمستشفيات والطواقم الطبية في قطاع غزة.

كما بلغ عدد شهداء الطواقم الطبية 110 شهداء, وتشدد وزارة الصحة وفق قناة القاهرة الإخبارية “تدخل دولي لحماية الطواقم الطبية”.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية دكتورة مي الكيلة, عبر صفحة وزارة الصحة الفلسطينية على الفيس بوك: “أن ما يحدث في غزة هي إبادة جماعية, فالاحتلال يقتل المواطنين والطواقم الطبية ويدمر ويقصف مراكز العلاج وسيارات الإسعاف, ويمنع الوقود اللازم لعمل المستشفيات, ويمنع إدخال الإمداد الصحي العاجل, ويحرم الجرحى والمرضى من الخروج من القطاع للعلاج, كما يمنع دخول الفرق الطبية المتطوعة, وفوق هذا صعد في عدوانه ليفصل القطاع كليا عن العالم بقطعه لكافة خطوط الاتصال”.

وعلى الجانب الآخر, أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي, مقتل 311جنديا في العمليات العسكرية التي يقودها الجيش على قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري في التقرير اليومي للحرب: “لقد قمنا بتسليم رسائل إلى 311 عائلة قتيل, و229 عائلة مختطف”.

وكانت قوات الإحتلال قد استهدفت, قطاع غزة, الليلية الماضية, جوا وبحرا وجوا, بالمقاتلات الحربية والمدفعية الثقيلة والبوارج البحرية, مما أسفر عن وقوع مئات الشهداء و المصابين, كما توقفت شبكة الاتصالات و الإنترنت كاملة عن قطاع غزة.