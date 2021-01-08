بيلوسي: البيت سيتحرك لعزل ترامب إذا لم يستقيل “على الفور”

قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من كاليفورنيا اليوم الجمعة أن مجلس النواب سيتحرك لعزل الرئيس دونالد ترامب بشأن دوره في التحريض على هجوم عنيف على الكابيتول إذا لم يستقيل “على الفور” ، مناشدةً الجمهوريين

في رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، تذرع المتحدث باستقالة ريتشارد نيكسون وسط فضيحة ووترجيت، عندما نجح الجمهوريون في إقناع الرئيس بالاستقالة وتجنب عار المساءلة، ووصف تصرفات ترامب بأنها “اعتداء مروّع على ديمقراطيتنا”.

اليوم، بعد أعمال الرئيس الخطيرة والمثيرة للفتنة، يتعين على الجمهوريين في الكونجرس اتباع هذا المثال ودعوة ترامب لمغادرة منصبه – على الفور “، كتبت. “إذا لم يترك الرئيس منصبه بشكل قريب وعن طيب خاطر، فإن الكونجرس سيمضي في عملنا”.

وقالت بيلوسي أيضًا إنها تحدثت مع الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، حول “منع رئيس غير مستقر من بدء الأعمال العدائية العسكرية أو الوصول إلى رموز الإطلاق”.

وأكد المتحدث باسم ميلي، الكولونيل ديف باتلر، أن الاثنين تحدثا وقال إن الجنرال “أجاب على أسئلتها بشأن عملية سلطة القيادة النووية”.

أعرب بعض المسؤولين في وزارة الدفاع عن غضبهم من أن القادة السياسيين يحاولون على ما يبدو حمل البنتاجون على القيام بعمل الكونجرس ووزراء الحكومة، الذين لديهم خيارات قانونية لإقالة رئيس.

وأشاروا إلى أن ترامب لا يزال القائد العام ، وما لم تتم إقالته، فإن الجيش ملزم باتباع أوامره القانونية. بينما يمكن للمسؤولين العسكريين رفض تنفيذ الأوامر التي يرون أنها غير قانونية، لا يمكنهم استباقي عزل الرئيس من التسلسل القيادي. وقال هؤلاء المسؤولون إن ذلك سيكون انقلابا عسكريا.

جاءت الرسالة من بيلوسي في الوقت الذي كان فيه الزخم للمساءلة ينمو بسرعة بين الديموقراطيين العاديين عبر الطيف الأيديولوجي للحزب، وقدم حفنة من الجمهوريين الدعم المحتمل.

قالت النائبة كاثرين كلارك من ولاية ماساتشوستس، وهي العضو الديموقراطي رقم 4، إنه إذا لم يطالب نائب الرئيس مايك بنس بالتعديل الخامس والعشرين لإعفاء ترامب قسرًا من واجباته، فإن الديمقراطيين مستعدون لاتخاذ إجراءات العزل بحلول منتصف الأسبوع المقبل.

قال أحد مساعدي بيلوسي اليوم الجمعة إنها لم تسمع بعد من بنس، رغم الضغط العام المكثف عليه للتحرك. لكن قيل إن بينس كان يعارض القيام بذلك، وكانت تخطط للمضي قدمًا.