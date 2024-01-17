أعلن وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين بأن بيلاروسيا، الدولة المتحالفة بشكل وثيق مع روسيا سوف تطرح عقيدة عسكرية جديدة تنص لأول مرة على استخدام الأسلحة النووية، وقد جاء هذا الإعلان خلال اجتماع لمجلس الأمن البيلاروسي يوم الثلاثاء.

بيلاروسيا تعلن استخدامها للأسلحة النووية في عقيدتها العسكرية الجديدة

وتهدف العقيدة العسكرية الجديدة إلى توضيح مصدر التهديدات للدولة والموقف حيال ظروف اللجوء إلى الأسلحة النووية، بالإضافة إلى تصنيف الصراعات المحتملة وآليات الرد على التهديدات.

ومن المعروف بأن روسيا قد أرسلت العام الماضي أسلحة نووية تكتيكية للتمركز في بيلاروسيا، وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل حول عددها، فقد أكدت روسيا أنها سوف تحتفظ بالسيطرة عليها ولها مدى قصير ومردود منخفض.

وتهدف روسيا من نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا إلى ردع العدوان من بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقد صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع للكتلة الاقتصادية التي تقودها موسكو في سان بطرسبرغ، بأن روسيا قد أكملت إرسال شحناتها من الأسلحة النووية التكتيكية إلى بيلاروسيا في أكتوبر الماضي.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل حول عدد الأسلحة أو مكان نشرها فقد أكد لوكاشينكو بأن استضافة الأسلحة النووية الروسية في بيلاروسيا تهدف إلى ردع عدوان بولندا.

ويذكر أن بولندا تقدم الدعم العسكري والسياسي لجارتها أوكرانيا في صراعها ضد روسيا، وتشارك في العقوبات الدولية المفروضة على روسيا وبيلاروسيا.