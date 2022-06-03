بيان هام من الاتحاد الأوروبي عن دور مصر والسعودية في تمديد الهدنة في اليمن

وجه الاتحاد الأوروبي رسالة إشادة إلى عدد من الدول العربية لدورهم الفعال في تمديد الهدنة في اليمن هم كل من مصر والسعودية وعمان والأردن، ودعا الاتحاد الأوروبي في خطاب له الحوثيين باستغلال الزخم الإيجابي وفتح طرق في تعز، ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الحزمة تسمح للعاملين في المجال الإنساني بوصول أكثر لأشخاص.

إعلان تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين

وفي وقت سابق أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإعلان تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، أن التوصل إلى هدنة الأولى لمدة شهرين، والآن تم الاتفاق على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، بالطبع الأمر إيجابي للغاية، لافتًا إلى أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج سيواصل جهوده لترسيخ المكاسب التي نشهدها بالفعل.

مميزات وإيجابيات الهدنة في اليمن

ولفت دوجاريك إلى أن هذه الهدنة تسمح للعاملين في المجال الإنساني بوصول أكثر الأشخاص في حين رحبت البحرين بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بتمديد فترة الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، طبقًا لبنود الاتفاق الأساسي الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل.

في حين أعربت الخارجية البحرينية عن سعادتها بتجاوب قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية والأطراف اليمنية مع مساعيه في تمديد الهدنة والتي أتت في سياق المبادرة التي أعلنت عنها المملكة في مارس 2021، لإنهاء ملف الأزمة اليمنية والوصول إلى تسوية شاملة.