بيان رئيس الوزراء الماليزي “أنور إبراهيم” الداعم لفلسطين

قرر رئيس الوزراء الماليزي ” أنور إبراهيم”، عدم رسو شركة الشحن الإسرائيلية “زيم”، على موانئ ماليزيا، ردا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

شركة الشحن الإسرائيلية

بيان رئيس الوزراء الماليزي

حيث كان نص البيان، الذي أصدره رئيس الوزراء الماليزي، أن “هذا المنع رد على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية”، كما قال أن بداية الحظر ستكون فورية، أي أنها ستدخل حيز التنفيذ فور صدور القرار، وأشار إلى حرب الإبادة الوحشية، التي يرتكبها الاحتلال في غزة، وأن الموقف الماليزي هو نصرة لفلسطين.

رئيس الوزراء أنور إبراهيم

تعتبر ماليزيا دولة ملكية، ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة المنتخب، وجاء تكليف ” أنور إبراهيم” كرئيس لحكومة ماليزيا، بعد حوالي 25 عاما من الانتظار، في مسيرة سياسية زاخرة، بعد أن كان مقربا للرئيس السابق مهاتير محمد، ونائبا وخليفا له، انقلبت العلاقة بين الرجلين، حيث أودع أنور إبراهيم بالسجن فترات طويلة، وشهدت ماليزيا توترات سياسية، واتهامات لبعض رجال السياسة بالفساد، وفي عام 2022 تولى أنور إبراهيم رئاسة الحكومة بعد تخطي سن السبعين عاما.

تهديدات بعد موقفه من العدوان الإسرائيلي

حيث أكد الرئيس الماليزي، أنه تلقى عدة تهديدات من برلمانيين أوروبيين، لم يكشف عن أسماؤهم، وذلك بعد قرار منع شركة الشحن الإسرائيلية “زيم”، من الرسو في موانئ ماليزيا، كما ذكر الرئيس الماليزي، أنه لا يخشى التهديدات، وأنه يثق في الشرطة الماليزية، في التعامل مع التهديدات الأمنية المحلية، وأنه سوف يذكر بيانا لاحقا بهذا الشأن.