بيان حاسم جديد من الخارجية المصرية يحمل تحذيرًا خطيرًا من دعوات الجيش الإسرائيلي الأخيرة

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا جديدًا خلال الساعات الأخيرة بشأن آخر تطورات الأحداث المشتعلة في الأراضي المحتلة، حاملًا معه تحذير من مطالبة جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية, بمغادرة منازلهم خلال الساعات المقبلة، ومطالبتهم للجميع بالتوجه جنوبًا.

بيان جديد من الخارجية المصرية بشأن الأوضاع في فلسطين مصدر الصورة: السياسة

تحذير الخارجية المصرية

وحمل بيان الخارجية المصرية عدة نقاط مهمة، من أهمها التأكيد على أن مطالبة إسرائيل المواطنين بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا، يُعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وما سيترتب عليه من تعريض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية.

وحمل البيان أبضًا تحذيرًا من خطر تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها، مطالبًا الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، خاصةً فيما سيترتب عليه من آثار خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وفي نهاية البيان، طالبت مصر، الأمم المتحدة، والأطراف الفاعلة دوليًا إلى التدخل لوقف المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.