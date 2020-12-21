بوريس جونسون: موقفنا من الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي واضح، وستنتهي في 31 ديسمبر

قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين أن بريطانيا ستنهي الفترة الانتقالية مع الاتحاد الأوروبي بحلول يوم 31 ديسمبر القادم، وذلك بعد أن دعا أول وزير في اسكتلندا لتمديد الفترة بسبب انتشار سلالة الفيروس الجديدة داخل البلاد.

وقال متحدث رئيس الوزراء خلال مقابلة صحفية:”موقفنا من الفترة الانتقالية واضح، وستنتهي في 31 ديسمبر المقبل، وهذا هو موقفنا”.

وأضاف أيضا:”نحن بحاجة إلى التصديق على أي اتفاق قبل الأول من يناير، مما يعني ذلك أن الوقت محدود، ولهذا السبب يواصل المفاوضون في العمل الجاد”.