بوريس جونسون: لقد تحدثت مع الرئيس ماكرون بشأن إغلاق حدود فرنسا أمام بريطانيا وسيتم حل المشكلة في أقرب وقت

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين بشأن إغلاق حدود فرنسا أمام حركة المرور من بريطانيا وإن الجانبين يردان حل المشكلة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفي:”لقد تحدثت للتو مع الرئيس إيمانويل ماكرون، وأجرينا مكالمة جيدة للغاية وكلانا يفهم مواقف بعضنا البعض ونريد حل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن”.

مع العلم أن العديد من الدول الأوروبية قامت بإقفال أبوابها أمام المملكة المتحدة كما قامت بتعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا بسبب انتشار نوع جديد من الفيروس التاجي كوفيد-19 والذي قالت عنه بريطانيا أنه قد يكون أكثر عدوى بنسبة 70%.