أخبار عالمية

بوتين يعلن ترشحه للرئاسة كمرشح مستقل ويحظى بتأييد واسع

عبد الرحمن عياد

تناقلت وكالات الأنباء الروسية يوم السبت تقارير تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة كمرشح مستقل، ووفقًا للتقارير يتمتع بوتين بقاعدة شعبية واسعة ولن يترشح عن أي حزب سياسي.

وقد ذكرت وكالات الأنباء الروسية أن أكثر من 700 سياسي وشخصية بارزة في المجالين الرياضي والثقافي التقوا في موسكو يوم السبت وأعلنوا دعمهم بوتين بشكل قاطع كمرشح مستقل.

وقد نقلت وكالة الإعلام الروسية الحكومية عن أندريه تورتشاك الذي يشغل منصبًا رفيعًا في حزب روسيا المتحدة قوله بأن بوتين لن يترشح كمرشح عن حزب روسيا المتحدة الحاكم ولكنه يحظى بدعم كامل من الحزب كمرشح مستقل.

وقد نقلت الوكالة أيضًا عن سيرغي ميرونوف الذي ينتمي إلى حزب روسيا العادلة ويدعم بوتين قوله إن بوتين سيترشح بشكل مستقل وسيقوم بجمع التوقيعات لدعم ترشحه.

وبالنسبة لبوتين البالغ من العمر 71 عامًا فإن الانتخابات تعتبر مجرد إجراء رسمي يتوقع فيه فوزه بدعم من الدولة ووسائل الإعلام الرسمية وذلك في ظل عدم وجود أي تيار معارض عام يشكل تحديًا له.

 


قد يهمك:

عن الكاتب:
عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي، مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.