بوتين يعلن ترشحه للرئاسة كمرشح مستقل ويحظى بتأييد واسع

تناقلت وكالات الأنباء الروسية يوم السبت تقارير تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة كمرشح مستقل، ووفقًا للتقارير يتمتع بوتين بقاعدة شعبية واسعة ولن يترشح عن أي حزب سياسي.

وقد ذكرت وكالات الأنباء الروسية أن أكثر من 700 سياسي وشخصية بارزة في المجالين الرياضي والثقافي التقوا في موسكو يوم السبت وأعلنوا دعمهم بوتين بشكل قاطع كمرشح مستقل.

وقد نقلت وكالة الإعلام الروسية الحكومية عن أندريه تورتشاك الذي يشغل منصبًا رفيعًا في حزب روسيا المتحدة قوله بأن بوتين لن يترشح كمرشح عن حزب روسيا المتحدة الحاكم ولكنه يحظى بدعم كامل من الحزب كمرشح مستقل.

وقد نقلت الوكالة أيضًا عن سيرغي ميرونوف الذي ينتمي إلى حزب روسيا العادلة ويدعم بوتين قوله إن بوتين سيترشح بشكل مستقل وسيقوم بجمع التوقيعات لدعم ترشحه.

وبالنسبة لبوتين البالغ من العمر 71 عامًا فإن الانتخابات تعتبر مجرد إجراء رسمي يتوقع فيه فوزه بدعم من الدولة ووسائل الإعلام الرسمية وذلك في ظل عدم وجود أي تيار معارض عام يشكل تحديًا له.