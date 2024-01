بوتين يعلن أن روسيا لن تتراجع أبدًا ويتوقع أن تكون أقوى في العام المقبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه بمناسبة رأس السنة أن بلاده لن تتراجع أبدًا مشددًا على قدرة روسيا على التصدي لأصعب المهمات.

وعلى الرغم من عدم إشارته بشكل صريح إلى الحرب في أوكرانيا إلا أنه أشار مرارًا إلى تحقيق نجاحات في الدفاع عن المصالح الوطنية والقيم الروسية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وفي خطابه فقد أكد بوتين أن روسيا قد أثبتت مرارًا قدرتها على مواجهة التحديات الصعبة وأنها لن تتراجع أبدًا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي قوة أن تقسم الشعب الروسي.

وعلى الرغم من عدم ذكره للحرب في أوكرانيا بشكل صريح، إلا أنه وجه التحية للجنود الروس الأبطال مما يعكس دعمه للجهود العسكرية في المنطقة.

وفي العام الماضي فقد ظهر بوتين محاطًا بجنود يرتدون الزي العسكري، وقد أعلن عن تركيز العام 2024 على العائلة.

وفي هذا السياق فقد أشار بوتين إلى أن روسيا قد دافعت بحزم عن مصالحها الوطنية وحريتها وأمنها وقيمها.

وأكد بوتين أن روسيا تعيش حاليًا مرحلة غير مسبوقة وأنها ستظل قوية وتتطور في العام المقبل.

‼️🇷🇺 1/2 #Putin made a traditional New Year's address.

Residents of Kamchatka and Chukotka were the first to see the solemn speech. #NewYear2024

(Translation following later) pic.twitter.com/e3iZj3Ir0x

— Maimunka News (@MaimunkaNews) December 31, 2023