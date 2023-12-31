بوتين يعلن أن روسيا لن تتراجع أبدًا ويتوقع أن تكون أقوى في العام المقبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه بمناسبة رأس السنة أن بلاده لن تتراجع أبدًا مشددًا على قدرة روسيا على التصدي لأصعب المهمات.

وعلى الرغم من عدم إشارته بشكل صريح إلى الحرب في أوكرانيا إلا أنه أشار مرارًا إلى تحقيق نجاحات في الدفاع عن المصالح الوطنية والقيم الروسية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وفي خطابه فقد أكد بوتين أن روسيا قد أثبتت مرارًا قدرتها على مواجهة التحديات الصعبة وأنها لن تتراجع أبدًا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي قوة أن تقسم الشعب الروسي.

وعلى الرغم من عدم ذكره للحرب في أوكرانيا بشكل صريح، إلا أنه وجه التحية للجنود الروس الأبطال مما يعكس دعمه للجهود العسكرية في المنطقة.

وفي العام الماضي فقد ظهر بوتين محاطًا بجنود يرتدون الزي العسكري، وقد أعلن عن تركيز العام 2024 على العائلة.

وفي هذا السياق فقد أشار بوتين إلى أن روسيا قد دافعت بحزم عن مصالحها الوطنية وحريتها وأمنها وقيمها.

وأكد بوتين أن روسيا تعيش حاليًا مرحلة غير مسبوقة وأنها ستظل قوية وتتطور في العام المقبل.

‼️🇷🇺 1/2 #Putin made a traditional New Year's address. Residents of Kamchatka and Chukotka were the first to see the solemn speech. #NewYear2024

(Translation following later) pic.twitter.com/e3iZj3Ir0x — Maimunka News (@MaimunkaNews) December 31, 2023



ويذكر أن في 24 فبراير من عام 2022 فقد بدأت روسيا عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية بعدما اعترفت بلاده رسميا بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية المعلنتين ذاتيا كدولتين مستقلتين.

وتبع ذلك غارات جوية استهدفت المباني العسكرية في البلاد، وكذلك دخول الدبابات عبر حدود بيلاروسيا، في حرب خلّفت حتى اليوم آلاف الضحايا.

وقد قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استبعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قائمة الزعماء الذين تلقوا تهانيه بمناسبة حلول العام الجديد وذلك وفقًا لتقرير قناة (12 الإسرائيلية) وقد جاء هذا القرار في ظل تصاعد التوترات بين الزعيمين، خاصة بعد التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة واستضافة روسيا وفدًا من حركة حماس التي تحاول إسرائيل القضاء عليها.

وقد أرسل الرئيس الروسي التهاني لأكثر من 30 زعيمًا وشخصية سياسية حول العالم.

ومن اللافت أنه للمرة الأولى خلال فترة ولايته قد قرر استثناء بنيامبن نتنياهو من قائمة المهنئين.

ويأتي هذا القرار بعد مكالمة هاتفية حادة قد استمرت لمدة 50 دقيقة بين الزعيمين قبل ثلاثة أسابيع، حيث وصف بوتين هجمات الجيش الإسرائيلي على غزة بأنها (مذبحة).

وتلك المكالمة المشددة تعكس تصاعد التوترات بين البلدين وتنم عن التباعد السياسي بين بوتين ونتنياهو.

وعلى الرغم من عدم وجود مزيد من التفاصيل حول الاسباب الدقيقة وراء استبعاد نتنياهو إلا أن تصعيد العنف في غزة والعلاقات المتوترة بين روسيا وإسرائيل يعززان الاحتمالية بأنها تعكس هذه الأحداث والمشاكل الحالية بين البلدين.