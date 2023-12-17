بوتين يرد على تصريحات بايدن ويحذر من تداعيات انضمام فنلندا لحلف الناتو

في تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد فقد أعتبر تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بأن روسيا ستهاجم إحدى دول حلف شمال الأطلسي في حالة تحقيق النصر في أوكرانيا (محض هراء).

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي يوم الأحد فقد أكد بوتين أن روسيا ليست مهتمة بالمصالح الاقتصادية أو السياسية في خوض صراع مع حلف الناتو.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

واتهم بوتين نظيره الأميركي بمحاولة تبرير سياسته الخاطئة تجاه روسيا.

كما حذر بوتين من وجود مشكلات محتملة مع فنلندا بعد انضمامها لحلف شمال الأطلسي معلنًا أن روسيا ستقوم بإنشاء منطقة عسكرية جديدة في شمال غرب البلاد كرد فعل على هذه الخطوة.

وقد أشار بوتين إلى أن (الغرب جرّ فنلندا إلى الناتو، هل كان لدينا أي خلافات معها؟ كل الخلافات بما في ذلك تلك المرتبطة بالأراضي والتي تعود إلى منتصف القرن العشرين تم حلها”.

وقد أعرب عن أسفه لتصاعد التوترات مع فنلندا جراء هذا القرار مؤكدًا أن روسيا ستنشئ منطقة عسكرية في لينينغراد ونشر بعض وحداتها العسكرية هناك.

وتأتي هذه التصريحات بعد قيام فنلندا بإغلاق حدودها مع روسيا هذا الأسبوع واتهام موسكو بتسببها في أزمة المهاجرين عند الحدود.