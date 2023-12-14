بوتين: ما يجري في غزة مأساة كبيرة ولا يقارن بما يحدث في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ما يحدث في غزة لا يشبه ما يجري في منطقة العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مضيفا أن الفرق كبير بينهما.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين-مصدر الصورة:الحرة

وأشار بوتين في حديثه خلال المؤتمر الصحفي السنوي، اليوم الخميس، أنه يعتبر ما يحدث في غزة الآن مأساة كبيرة.

وشدد على أن الصراع في أوكرانيا لا بشبه ما يحدث في القطاع الفلسطيني من حيث الدمار.

وقال الرئيس بوتين، وفق ما ذكر موقع “روسيا اليوم” إنه على تواصل دائم مع الرئيس التركي أردوغان، بشأن تسوية النزاع، نظرا لتشابه موقف البلدين.

مضيفا أن روسيا مثلها في ذلك كمثل تركيا، لا تعترف بحماس باعتبارها منظمة إرهابية، وقد أدانت العمل العسكري الإسرائيلي المكثف في غزة، وتطالب روسيا بوقف فوري لإطلاق النار وتصر على حل الدولتين.

وقال بوتين: إن إسرائيل حاولت الحفاظ على علاقة عمل مع روسيا طوال فترات الصراع في أوكرانيا أو غزة، وكانت المكالمة الهاتفية الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو هي الأكثر مواجهة حتى الآن، وبعد وقت قصير من المكالمة، حثت وزارة الخارجية الروسية حماس علنًا على إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة فورًا.

وتحدث بوتين عن وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لقطاع غزة اليوم، بأنه أكبر مقبرة للأطفال في العالم. مضيفا إن مثل هذا التقييم يقول الكثير.

وأضاف الرئيس بوتين: “انظروا إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة وإلى ما يحدث في غزة، لا يوجد شيء مثل ذلك في أوكرانيا”.

وعن إمكانية تحقيق السلام في أوكرانيا، قال الرئيس بوتين، إن السلام ممكن في أوكرانيا فقط بعد تحقيق موسكو أهدافها في الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.

أهداف لا تتغير

وأكد الرئيس بوتين على أن أهداف روسيا في أوكرانيا لا تتغير، وهي استئصال النازية ونزع سلاح أوكرانيا وحيادها.

وقال بوتين، بالنسبة لنزع السلاح، لا يريدون التفاوض لذا نحن مضطرون لاتخاذ تدابير أخرى من بينها تدابير عسكرية.وتابع إما أن نتفق أو نسوي المسألة بالقوة.

وطالب بوتين أوكرانيا بأن تظل محايدة، وألا تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

أوروبا فقدت سيادتها

وفيما يتعلق بالعلاقات بواشنطن، أكد أنه لا شروط أساسية لاستعادة العلاقات بالولايات المتحدة الأمريكية وعليها أولًا احترام روسيا.

وقال بوتين إن دول الاتحاد الأوروبي فقدت سيادتها إلى حد بعيد وتتخذ قرارات تضرها.

واعتبر الرئيس الروسي أن بلاده لم تفسد علاقتها بأوروبا، بل الدول الأوروبية هي التي لم تأخذ في اعتبارها مصالح روسيا.

وزعم بوتين أن الروس والأوكرانيين “أمة واحدة”، وأشار إلى أوديسا، في غرب أوكرانيا، باعتبارها “مدينة روسية”.

وأكد بوتين خلال المؤتمر الصحفي على أن الجيش الروسي يعمل على تحسين ترسانته من الطائرات بدون طيار، كما هاجمت روسيا، في وقت سابق من يوم الخميس، جنوب أوكرانيا ب 42 طائرة مسيرة وصاروخًا.

رد بوتين على عدد من أسئلة الصحافة، منها ما يتعلق بالاقتصاد الروسي، وترشح بوتين للانتخابات المقبلة، حيث قال بوتين إنه “ليس لديه خيار” سوى الترشح للانتخابات المقبلة في مارس من العام المقبل.