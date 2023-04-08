تفاصيل قصة “بوب لي الملياردير” وسبب وفاته.. ورئيس شرطة سان فرانسيسكو يُعلق “ليس لدي ما أشاركه بعد”

خلال الأوقات المُنصرمة ضجت مِنصات التواصل الاجتماعي بخبر مقتل “بوب لي الملياردير”، وذلك حيث انتشر عبر مِنصة التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “مقطع فيديو” يُوضح الجريمة التي وقعت في مدينة “سان فرانسيسكو” بولاية “كاليفورنيا”، وعبر “نجوم مصرية” سوف نُوضح لكم تفاصيل قضية “بوب لي الملياردير” وسبب وفاته.. وإيلون ماسك يُغرد “أشخاص كثيرين أعرفهم تعرضوا لاعتداءات شديدة”.

من هو بوب لي؟

بوب لي الملياردير هو المؤسس الأول لـ”كاش آب” وهي شركة تكنولوجيا الدفع النقدي التي تجاوزت قيمتها السوقية “مليارات الدولارات”، ويجدر الإشارة إلى أنه بحلول عام 2013 تم إطلاق تطبيق “كاش آب” الذي من خلاله يُمكن تحويل الأموال اعتماداً فقط على “الهواتف الذكية”، ووفقاً لـ”مجلة فوربس الأمريكية” تم الكشف عن قيمة التطبيق التي تجاوزت الـ 40 مليار دولار أمريكي، حيث تخطت قاعدة المُستخدمين الفعليين لتطبيق “كاش آب” أكثر من 7 ملايين مُستخدم شهرياً وتِلك الإحصائية كانت عام 2017، وبحلول عام 2020 قد بلغ هذا الرقم 30 مليون مُستخدم.

سبب وفاة بوب لي وماذا حدث في ولاية كاليفورنيا؟

في حي East Cut “إيست كات” – سان فرانسيسكو – ولاية كاليفورنيا، حيث ظهر “بوب لي” خلال مقطع فيديو قام بتوثيق طعن بوب لي في صدره مرتين، وبحلول الساعة الـ 02:30 صباحاً ظهر “لي” في مقطع الفيديو وهو يسير في الشارع، ويقوم بالإشارة إلى سيارة ذات لون أبيض من فئة “كاماري”، وكانت تِلك السيارة تُشغل أضواء الانتظار وكانت متوقفة، ومن ثَم قام “بوب لي” برفع القميص الخاص به ليرى سائق السيارة جرحه وذلك طلباً للمساعدة ومن ثَم سقط على الأرض.

بعد ذلك ابتعدت “الكاماري” دون تقديم يد العون والمساعدة، وهُنا نهض “لي” ومن ثَم استمر بالسير قبل أن يتعرض للسقوط مرة أخرى أمام “بورتسايد” وهو أحد المباني السكنية، وبعد ذلك قام “بوب لي” بطلب المساعدة عن طريق الاتصال برقم 911 للطوارئ.

ما هي تفاصيل مكالمة الشرطة؟ وما هي كلماته الأخيرة؟

بعض من وسائل الإعلام بالولايات المُتحدة الأمريكية قد قامت بنشر العديد من التفاصيل حول تِلك القضية، وتحديداً تفاصيل المكالمة التي تم إجراءها من قِبل مالك شركة “كاش آب” قبل فقدانه للوعي، وما حديث في تِلك المُكالمة هو:

صراخ “بوب لي” طلباً للنجدة.

قال في المكالمة أنه تعرض للطعن من قِبل شخص ما.

أوضح أنه بحاجة ماسة للذهاب إلى المستشفى.

تفاصيل وفاة “بوب لي”

يُذكر أن بعد تِلك المكالمة التي أجراها الملياردير “لي” قد بلغت الشرطة مكان الحادث في وقت يُعادل الـ 5 دقائق تقريباً، وذلك حيث وجده “الضابط” مُغشياً عليه على الأرض، وبعد ذلك تم نقله سريعاً إلى “مستشفى سان فرانسيسكو الفرنسية” ولكن… توفي “بوب لي”.

تغريدة “إيلون ماسك” عن الواقعة

على سياق مُتصل أيضاً قام “إيلون ماسك” الملياردير الأمريكي بنشر تغريدة عبر مِنصة التواصل الاجتماعي Twitter، وتِلك التغريدة كانت بمثابة التعليق على تِلك الحادثة الشنيعة التي تعرض لها “بوب لي”، حيث أوضح خلال تغريدته قائلاً:

“آسف جداً لسماع هذا الخبر.. العديد من الأشخاص الذين أعرفهم تعرضوا لاعتداءات شنيعة.. وحال تم القبض على المجرمين فغالباً ما سوف تقوم السلطات بإطلاق سراحهم على الفور”