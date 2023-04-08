العديد من التفاصيل الجديدة تُضاف إلى قضية مقتل الملياردير الأمريكي بوب لي بطعنات في الصدر، وذلك حيث كشفت المكالمة الهاتفية الأخيرة التي أجراها “لي” مؤسس شركة “كاش آب” للدفع النقدي عن تفاصيل جديدة عن القضية التي راح ضحيتها الملياردير الأمريكي بمدينة “سان فرانسيسكو”، ويُوضح لكم “نجوم مصرية” اللحظات الأخيرة في حياة الملياردير بوب لي.. وتفاصيل مكالمته مع مركز الطوارئ 911.

تفاصيل جديدة في قضية مقتل بوب لي الملياردير الأمريكي

يُذكر أن مقطع الفيديو المُتداول أن الجريمة قد وقعت في الحي الراقي “إيست كاست” في مدينة “سان فرانسيسكو” بولاية “كاليفورنيا”، وذلك حيث ظهر المجني عليه عبر مقطع فيديو وهو يسير بالشارع تقريباً في تمام الساعة الـ 02:30 صباحاً، وذلك بعد أن تعرض للطعن، ومن ثَم رأى سيارة وبها شخص وحاول أن يطلب المساعدة من هذا الشخص ولكن دون جدوى، حيث ترك هذا الشخص “بوب لي” يُعاني من جروح بالغة وذهب بسيارته “الكامري” التي كانت متوقفة على جانب الطريق وهي تشغل الأضواء الخاصة بالانتظار.

المكالمة الأخيرة لـ”بوب لي” مع مركز الطوارئ

يُذكر أن العديد من الوسائل الخبرية والإعلامية الامريكية قد أشارت إلى أن “بوب لي” قد قام بالاتصال بالشرطة وطلب المساعدة، فبعد أن تركته السيارة “الكامري” نهض من جديد وتابع سيره وهو متأثراً بجراحه، حتى وقع على الأرض مرة أخرى ومن ثَم قام مُباشرة بالاتصال بمركز الطوارئ 911، وقد قام بالصراخ الشديد وفي ذلك محاول لطلب الدعم السريع، وبالفعل وصلت الشرطة إلى مكان “لي” في غضون 6 دقائق تقريباً، ومن ثَم نقلته إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة داخل “مستشفى سان فرانسيسكو العام”.

ماذا قالت الشرطة عن الحادث؟

تفاصيل “ما بعد مقتل بوب لي” رفض “بيل سكوت” رئيس الشرطة في سان فرانسيسكو التصريح بأن ما إذا كان “لي” قد تعرض للطعن العشوائي أم لا، حيث قال رئيس الشرطة مساء اليوم الأربعاء 5 نيسان / أبريل 2023 مـ: