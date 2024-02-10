توفي دريس فان أغت، رئيس وزراء هولندا الديمقراطي المسيحي في الفترة من عام 1977 حتى عام 1982، بواسطة القتل الرحيم (يداً بيد) مع زوجته، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان التي أسسها، وكان كلاهما في الثالثة والتسعين من عمرهما.

بواسطة القتل الرحيم: وفاة دريس فان أغت رئيس وزراء هولندا السابق الداعم لفلسطين وزوجته

وقد أعلن منتدى الحقوق يوم الجمعة عن وفاة فان أغت، وأشار إلى أن الزوجين سوف يتم دفنهما في مراسم خاصة في مدينة نايميخن شرقي البلاد.

وقد جاء في بيان: (توفي جنباً إلى جنب زوجته الحبيبة أوجيني، التي عاش معها أكثر من 70 عامًا والتي ظل يشير إليها دائمًا باسم فتاتي).

وكان الاثنان في حالة صحية هشة منذ فترة، وفي عام 2019 فقد تعرض فان أغت لنزيف دماغي أثناء إلقاء خطاب في حفل دعم لذكرى الفلسطينيين، ولم يتعافَ تمامًا من ذلك المرض.

وقد انتقل فان أغت تدريجيًا إلى اليسار بعد انسحابه من الساحة السياسية، وغادر حزبه في عام 2017 بسبب الخلافات الأيديولوجية حول القضية الفلسطينية والإسرائيلية.

وقد أشاد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بالسياسي السابق، ووصفه بـ(جده الأكبر في المنصب) وقال في بيان: (بفضل لغته الفريدة من نوعها، وقناعاته الواضحة وعرضه المذهل، فقد أضفى دريس فان أغت مضمونًا ورونقًا للسياسة الهولندية في وقت يشهد استقطابًا وتجديدًا حزبيًا).

كما أثنت العائلة الملكية الهولندية على فان أغت، وقال الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما والأميرة بياتريكس في بيان مشترك: (تولى فان أغلت المسؤولية في وقت مضطرب، وتمكن من إلهام الكثيرين بشخصيته المذهلة وأسلوبه).

وكان فان أغت معروفًا بلغته الفخمة وشغفه بركوب الدراجات، لكنه اضطر إلى ترك هذه الهواية في عام 2019 بعد تعرضه للسقوط.

وفي عام 1999 بعد زيارته لإسرائيل فقد أصبح فان أغت أكثر صراحة في دعمه للشعب الفلسطيني، ووصف زيارته بأنها (تحول).

وفي عام 2009 فقد أسس منتدى الحقوق، الذي يسعى لتحقيق سياسة هولندية وأوروبية عادلة ومستدامة في القضية الفلسطينية الإسرائيلية.