بنسبة 100%.. ترامب يعلنها صريحة “سنفرض رسوم إضافية على الصين”

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بأنه سيفرض مزيدًا من الرسوم الجمركية على الصين، لكن هذه المرة قال بأنها ستكون بنسبة 100% اعتبارا من 1 نوفمبر 2025، بالإضافة إلى وضع قيود وضوابط على تصدير الولايات المتحدة للبرمجيات الاستراتيجية إلى بكين بعد أن فرضت هي الأخرى قيودًا صارمة للغاية على تصدير المعادن النادرة إلى واشنطن.

وتعتبر المعادن الأرضية النادرة التي تعد الصين أكبر منتج عالمي لها، مسار خلاف بين البلدين (أكبر اقتصادين في العالم)، وظهر هذا واضحا خلال المفاوضات التجارية الأخيرة بينهما، كما اتهمت واشنطن بكين بالمماطلة في إصدار التراخيص التي تتعلق بتصدير هذه المعادن.

لقد كانت مفاجأة حقيقية

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الصين أصبحت عدائية للغاية، وهدد صراحة بفرض زيادة هائلة في الرسوم الجمركية عقب قرارها حول المعادن الأرضية، وعلق على ذلك خلال منشوره “لقد كانت مفاجأة حقيقة”.

تصدير المعادن النادرة نقطة خلاف رئيسية

تعتبر الصين هي أكبر منتج للمعادن النادرة في العالم، والتي تستخدم بشكل رئيسي في الصناعات المغناطيسية الضرورية، وصناعة السيارات والإلكترونيات والدفاع.

وكانت المعادن الحيوية تلك؛ قد شكلت نقطة خلاف رئيسية أثناء المفاوضات التجارية الأخيرة الشائكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وترتب على القرار الأخير لترامب هزات تقتصادية وتجارية داخل أمريكا، ومنها انخفاض حاد في بورصة نيويورك للأوراق المالية بعد هذا الارتفاع المفاجئ في التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

تدابير انتقامية أخرى ولقاء الرئيس الصيني

وتطرق ترامب إلى الحديث عن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في عاصمة كوريا الجنوبية «سول»، وقال «لقد كان من المقرر أن ألتقي (الرئيس الصيني شي جينبينغ) بعد أسبوعين من الأن، لكن يبدو أنه لم يعد هناك أي مبرر لذلك».

وأضاف أنه «سيضطر إلى شن هجوم مالي مضاد على قيود الصين الجديدة»، مشيرا إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو فرض «زيادة ضخمة» في الرسوم الجمركية على سلع الصين التي تستوردها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار ترامب إلى أنه “يجري الآن النظر بجدية في العديد من التدابير الانتقامية الأخرى”، ونوه الرئيس الأمريكي إلى أنه “من غير الممكن أن يتم السماح للصين باحتجاز العالم، لكن من الواضح أنها كانت خطتهم منذ مدة”.