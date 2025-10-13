بمشاركة 21 دولة على الأقل.. مصر تعلن قائمة الدول المشاركة بشكل قطعي حتى الآن في “قمة شرم الشيخ للسلام” والبرنامج المبدئي

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، في بيان رسمي، أن البرنامج الأولي لـ “قمة شرم الشيخ للسلام” التي تنعقد اليوم الإثنين، الموافق 13 أكتوبر 2025، سيحتوي على لقاء ثنائي بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت “بوابة الأهرام” المصرية، قد أعلنت عن تفاصيل البرنامج الخاص بالقمة الخاصة بغزة، الأحد، وتم الإعلان عن الدول والمسؤولين الذين أكدوا المشاركة.

بعد ذلك، سيكون هناك اجتماع يضم جميع القادة والرؤساء المشاركين، وستكون هناك صورة جماعية بحسب الأهرام.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، ستعقد لقاءات ثنائية بين القادة، بالإضافة إلى إلقاء رئيس جمهورية مصر العربية (خطابا) وكذلك الرئيس الأمريكي.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن البرنامج به بنود ما زال جاري تأكيدها، موضحا أن الدول والمسئولين الذين أكدوا الحضور والمشاركة في القمة حتى إعلان البيان هم:

مصر. الولايات المتحدة الأمريكية. الأردن. تركيا. إندونيسيا. الإمارات. باكستان. الهند. البحرين. الكويت. سلطنة عمان. قبرص. اليونان. ألمانيا. فرنسا. المملكة المتحدة. إيطاليا. أذربيجان. إسبانيا. أرمينيا. المجر.

كما أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه سيشارك في أعمال القمة، الأمين العام للأمم المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس المجلس الأوروبي، مشيرا إلى أن مستوى المشاركة يضم ملوكا ورؤساء، ونواب رؤساء، ورؤساء وزراء، ووزراء.

جدير بالذكر أن المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلنت لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه لن يحضر أي مسؤول إسرائيلي في قمة شرم الشيخ للسلام، كما أكدت حركة المقاومة “حماس” أن الحركة لن تشارك في عملية التوقيع بحسب تصريح للقيادي بالحركة (حسام بدران).