أخبار عالمية

بمشاركة أكثر من 100 ألف.. مظاهرات ببروكسل لدعم غزة

آياتي خيري

يواصل العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية المختلفة حول العالم العمل بكل الطرق الممكنة لهم من أجل دعم الفلسطينيين في غزة ومناهضة مايقوم به الإحتلال الإسرائيلي داخل القطاع من إبادة جماعية، حيث تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص باللون الأحمر في شوارع بروكسل، الأحد، من أجل غزة، حيث رسموا “خط أحمر رمزي” ضد الحكومة الإسرائيلية وحربها على غزة.

شرط إسرائيل لوقف الحرب على غزة

موقف صارم مع إسرائيل

وفي سياق متصل، طالب المحتجون دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف أكثر صرامة وفرض عقوبات حازمة على إسرائيل.

وقال تقرير صادر عن شكبة /يورونيوز/ الأوروبية أن الشرطة المحلية قدرت عدد المشاركين بنحو 70 ألف متظاهر، بينما قدر المنظمون أن العدد وصل إلى 110 آلاف شخص، وذلك في النسخة الثانية من مسيرة “الخط الأحمر من أجل غزة”.

200 منظمة حقوقية وإغاثية

وتواجدت أكثر من 200 منظمة حقوقية وإغاثية، من بينها أوكسفام وأطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية وجرينبيس ومنظمة أنقذوا الأطفال وغيرها، في المسيرة التي اتسمت برمزية اللون الأحمر.

جاءت هذه الاحتجاجات بعد أيام قليلة من إعلان بلجيكا أنها ستنضم إلى كل من المملكة المتحدة وفرنسا في الاعتراف بدولة فلسطين خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، إضافة إلى فرض عقوبات على إسرائيل وفق شروط محددة.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.