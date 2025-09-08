بمشاركة أكثر من 100 ألف.. مظاهرات ببروكسل لدعم غزة

يواصل العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية المختلفة حول العالم العمل بكل الطرق الممكنة لهم من أجل دعم الفلسطينيين في غزة ومناهضة مايقوم به الإحتلال الإسرائيلي داخل القطاع من إبادة جماعية، حيث تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص باللون الأحمر في شوارع بروكسل، الأحد، من أجل غزة، حيث رسموا “خط أحمر رمزي” ضد الحكومة الإسرائيلية وحربها على غزة.

موقف صارم مع إسرائيل

وفي سياق متصل، طالب المحتجون دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف أكثر صرامة وفرض عقوبات حازمة على إسرائيل.

وقال تقرير صادر عن شكبة /يورونيوز/ الأوروبية أن الشرطة المحلية قدرت عدد المشاركين بنحو 70 ألف متظاهر، بينما قدر المنظمون أن العدد وصل إلى 110 آلاف شخص، وذلك في النسخة الثانية من مسيرة “الخط الأحمر من أجل غزة”.

200 منظمة حقوقية وإغاثية

وتواجدت أكثر من 200 منظمة حقوقية وإغاثية، من بينها أوكسفام وأطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية وجرينبيس ومنظمة أنقذوا الأطفال وغيرها، في المسيرة التي اتسمت برمزية اللون الأحمر.

جاءت هذه الاحتجاجات بعد أيام قليلة من إعلان بلجيكا أنها ستنضم إلى كل من المملكة المتحدة وفرنسا في الاعتراف بدولة فلسطين خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، إضافة إلى فرض عقوبات على إسرائيل وفق شروط محددة.