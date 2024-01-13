بلغاريا تستبدل واردات النفط الروسي بخام من كازاخستان والعراق وتونس

تظهر البيانات الصادرة عن بورصة لندن وتصريحات التجار أن بلغاريا قد قامت بتبديل وارداتها من النفط الروسي بخام من كازاخستان والعراق وتونس في يناير.

وتتمتع بلغاريا بإعفاء من حظر فرضه الاتحاد الأوروبي مما يسمح لها بمواصلة استيراد النفط الروسي الذي ينقل بحراً خلال عام 2024.

مصفاة بورجاس في بلغاريا

وعلى الرغم من ذلك فقد فرضت بلغاريا قيوداً على صادرات منتجات التكرير المشتقة من النفط الروسي في هذا الشهر.

وهذا يعني أنه من المستحيل تقريباً أن تعمل مصفاتها الوحيدة التي تستخدم النفط الروسي، وقد قررت بلغاريا وقف جميع واردات النفط الخام الروسي اعتباراً من شهر مارس.

وتقوم بلغاريا بشراء النفط لتزويد مصفاة بورجاس التي تبلغ طاقتها 190 ألف برميل يومياً، وتديرها شركة لوك أويل الروسية.

وكانت بلغاريا رابع أكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحراً في عام 2023، حيث اشترت أكثر من 100 ألف برميل يومياً.

وتشير بيانات بورصة لندن إلى أن مصفاة بورجاس سوف تستلم في يناير حتى الآن شحنتين بحجم 70 ألف طن متري لكل منهما من كازاخستان، وشحنة بحجم 76 ألف طن متري من خام البصرة الخفيف، وشحنة بحجم 50 ألف طن متري من مزيج خط أنابيب قزوين و33 ألف طن متري من النفط التونسي.