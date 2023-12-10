بلجيكا تقرر منع دخول المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين أراضيها

قام ألكسندر دي كرو رئيس الوزراء البلجيكي بالإعلان عن خطوة غير مسبوقة بالمرة وهي أن حكومته سوف تمنع المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة من دخول الأراضي البلجيكية، وجاء ذلك في منشور على منصة “إكس”، كما تم نشر مقتطفات فيه من خطاب ألقاه في مؤتمر بجامعة غينت البلجيكية.

الصورة من موقع الجزيرة

وأكد ألكسندر دي كرو بقوله، على أن العنف ضد المدنيين سوف يكون له عواقب، وسوف يتم منع المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية من دخول دولته بلجيكا، وقال رئيس الوزراء البلجيكي إن بلاده سوف تعمل مع الولايات المتحدة الأميركية على فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في أعمال تحجيم الأمن والسلام الاستقرار في الضفة الغربية.

إدانة قتل الأبرياء في غزة

وتابع ألكسندر قائلا: إذا أردنا نحن الأوروبيين أن نتحلى بالمصداقية، فيجب علينا أن نرفع أصواتنا عندما يقتل الأبرياء في غزة أو كييف لذلك سيتم منع المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية من دخول بلجيكا، يعتبر القرار البلجيكي الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، وتؤكد التقديرات الإسرائيلية على أن بلجيكا لن تكون الدولة الأخيرة في أوروبا التي تفرض عقوبات على المستوطنين، بل ستنضم إليها العديد من الدول الأخرى.

ألكسندر يعلن عن قرار غير مسبوق بمنع دخول المستوطنين إلى بلجيكا

وأعلن ألكسندر دي كرو رئيس الوزراء البلجيكي عن قرار غير مسبوق بمنع دخول المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية المحتلة إلى بلجيكا، كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً عن خطوة مشابهه لتلك الخطوة التي اتخذتها بلجيكا، مع تشديدها على الحاجة لأجل حماية المواطنين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين.

وهذه الخطوة الأمريكية والبلجيكية تأتي في ظل ارتفاع حالات العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما أن الإحصائيات الفلسطينية تشير إلى قتل 264 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ بداية الحرب، منهم 11 قتلهم المستوطنون.