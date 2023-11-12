بـ حيلة ذكية وخادعة من حماس.. هكذا أوقعت جنود إسرائيل في فخ النفق ودفنتهم به

يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غاراته المستمرة على قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مركز من المدفعية، وهجوم بري لأفراد الجيش المعززين بكافة الآليات العسكرية في جميع المحاور، وسط مقاومة مستميتة من فصائل المقاومة الفلسطينية، الذين استطاعوا تكبيد قوات الاحتلال خسائر كبيرة في العتاد وبين جنوده.

فخ محكم من حماس

وفي مفاجأة من مفاجآت الحرب الدائرة في قطاع غزة، استطاعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، من إيقاع عدد من الجنود في فخ محكم، أوقع بينهم العديد من القتلى والمصابين.

ففي الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل دك والقضاء على الأنفاق والخنادق التي تتواجد فيها عناصر المقاومة وقادتها وأهم أسلحتها، وتعلم جيدًا أن الأمر ليس بالسهل، لاسيما وأن شبكة الأنفاق تمر أسفل مدينة غزة بأكملها، استدرجت حماس جنود الاحتلال إلى فوهة أو فتحة لنفق يظهر أمامهم، وقامت بوضع العبوات الناسفة فيه، وبمجرد اقتراب القوات المعادية منه، انفجر في وجههم.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من عسكرييه، بينهم ضابط برتبة رائد وإصابة آخرين، وشمل الإعلان أسماء الجنود ومناطق سكنهم، في حين أشارت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن الجنود الأربعة قتلوا من جراء انفجار في مدخل نفق في بيت حانون شمال قطاع غزة.

بـ حيلة ذكية من حماس.. هكذا أوقعت جنود إسرائيل في فخ النفق ودفنتهم به مصدر الصورة: الشرق الأوسط

جدير بالذكر أن داني ياتوم رئيس الموساد السابق، كان قد حذر من أن هذه الأنفاق ستشكل مصيدة لقتل الجنود.