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بـ حيلة ذكية وخادعة من حماس.. هكذا أوقعت جنود إسرائيل في فخ النفق ودفنتهم به

معز الصافي

يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غاراته المستمرة على قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مركز من المدفعية، وهجوم بري لأفراد الجيش المعززين بكافة الآليات العسكرية في جميع المحاور، وسط مقاومة مستميتة من فصائل المقاومة الفلسطينية، الذين استطاعوا تكبيد قوات الاحتلال خسائر كبيرة في العتاد وبين جنوده.

فخ محكم من حماس

وفي مفاجأة من مفاجآت الحرب الدائرة في قطاع غزة، استطاعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، من إيقاع عدد من الجنود في فخ محكم، أوقع بينهم العديد من القتلى والمصابين.

ففي الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل دك والقضاء على الأنفاق والخنادق التي تتواجد فيها عناصر المقاومة وقادتها وأهم أسلحتها، وتعلم جيدًا أن الأمر ليس بالسهل، لاسيما وأن شبكة الأنفاق تمر أسفل مدينة غزة بأكملها، استدرجت حماس جنود الاحتلال إلى فوهة أو فتحة لنفق يظهر أمامهم، وقامت بوضع العبوات الناسفة فيه، وبمجرد اقتراب القوات المعادية منه، انفجر في وجههم.

بـ حيلة ذكية من حماس.. هكذا أوقعت جنود إسرائيل في فخ النفق ودفنتهم به

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من عسكرييه، بينهم ضابط برتبة رائد وإصابة آخرين، وشمل الإعلان أسماء الجنود ومناطق سكنهم، في حين أشارت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن الجنود الأربعة قتلوا من جراء انفجار في مدخل نفق في بيت حانون شمال قطاع غزة.

بـ حيلة ذكية من حماس.. هكذا أوقعت جنود إسرائيل في فخ النفق ودفنتهم به مصدر الصورة: الشرق الأوسط

جدير بالذكر أن داني ياتوم رئيس الموساد السابق، كان قد حذر من أن هذه الأنفاق ستشكل مصيدة لقتل الجنود.


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عن الكاتب:
معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم معلومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والاطّلاع، وأُفضل تغطية الأحداث السياسية بكل حيادية، وأمتلك العديد من الشهادات والمتخصصة في مجال الإعلام ودورات تدريبية صحفية بجانب تخصص في مجال الاقتصاد والمحاسبة

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2 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    ياريت كانو ماتو كلهم الله ينتكم منهم و يولع فيهمجميعا

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  2. غير معروف يقول

    آلله أكبر ولله الحمد

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