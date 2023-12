صدمة جديدة تعرض لها رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق والوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية الحالية، غادي أيزنكوت، بعد يومًا واحدًا من مقتل نجله في الحرب الدائرة في غزة على يد عناصر المقاومة الفلسطينية، وتشييع جنازته مؤخرًا بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تزامنًا مع تواصل عمليات القتال الشرسة في غزة ومرور أكثر من شهرين على اندلاعها، وسط ضغوطات دولية من أجل وقف الحرب وإعادة إحياء عملية السلام.

بعد يوم من مقتل نجله في غزة.. رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يتلقى نبأ صادم جديد

وبعد يوم واحد من مقتل ابنه، تلقى رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، نبأ صادم جديد بمقتل فردًا ثانيًا من عائلته في المعارك الدائرة من رجال المقاومة الفلسطينية، وفقًا لما تداولته تقارير إسرائيلية، وكشف عنه الصحفي الإسرائيلي المعروف بقربه من الأجهزة الأمنية، يوسي ميلمان، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، بأن غادي أيزنكوت فقد ابن شقيقه في المعارك مع المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة الفقير والمحاصر.

As taken from Book of Job, general Gadi Eisenkot is haunted by tragedy of biblical proportion. Today the former COS&cabinet minister buried his son Meir Gal who was killed in Gaza. Later today his nephew Maor Cohen was also killed there. Maor is the son of Sharon Gadi’s sister

