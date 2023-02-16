“بعد وفاة 9 أشخاص بسبب فيروس ماربورغ” آخر ما توصلت إليه منظمة الصحة العالمية

تعتبر من أكثر الجمل بحثًا في محرك البحث جوجل هي فيروس ماربورغ، وذلك بعد أن سادت مشاعر القلق والتوتر على الملايين من الأشخاص، بعد تسبب هذا الفيروس في وفاة أكثر من تسع أشخاص في فترة زمنية قليلة للغاية، وبسبب ذلك اهتمت منظمة الصحة العالمية بهذا الفيروس اهتمامًا شديدًا وقامت بعمل اجتماع عاجل يوم الثلاثاء الموافق ليوم 13 فبراير 2023 للوصول إلى لقاح لهذا الفيروس، فتابعوا معنا الآن السطور القليلة القادمة لمعرفة آخر تفاصيل هذا الأمر.

ما هو فيروس ماربورغ؟

بعد ظهور العديد من الفيروسات في الاونة الاخيرة ظهر أيضًا فيروس ماربورغ وهو شديد الخطورة ويُسبب وفاة 90% من الأشخاص الذين يصابون به، لذلك تم إطلاق اسم الفيروس الفتاك على هذا الفيروس، ويعتبر مثل فيروس إيبولا ينتشر عن طريق السوائل الجسدية والأسطح والملامسات المباشرة مع الأشخاص المصابة به، وظهر لأول مرة في الخفافيش ويظهر تحت المجهر الإلكتروني على شكل خيوط، لذلك يصنف هذا الفيروس على أنه من فصيلة الفيروسات الخيطية، ونتيجة لذلك قامت منظمة الصحة العالمية بعقد اجتماع عاجل للغاية مع خبراء الصحة من جميع أنحاء العالم للوصول إلى علاج فعال بأقرب وقت ممكن لهذا الفيروس.

اجتماع منظمة الصحة العالمية للوصول لعلاج فيروس ماربورغ

صحيفة ديلي ميل البريطانية قامت بكتابة آخر أخبار فيروس ماربورغ وهي أن منظمة الصحة العالمية قامت بعقد اجتماع عاجل وشارك في هذا الاجتماع أهم وأشهر خبراء الصحة من جميع أنحاء العالم، لكي يستطيعوا الوصول للقاح وعلاج فعال لهذا الفيروس الفتاك الذي يتسبب بمقتل 90% من الأشخاص الذين يصابون به، في أسرع وقت ممكن قبل أن ينتشر بشكل أكبر ويتسبب بمقتل عدد أكبر من الأشخاص.

آخر تصريحات خبراء MARVAC للقاح فيروس ماربورغ

الخبراء الذين يعملون على التوصل للقاح وعلاج فعال لمعالجة الأشخاص الذين قد أُصيبوا بفيروس ماربورغ قاموا بالإعلان عن أنهم قد توصلوا إلى 28 لقاح حتى الآن، ولكنهم سوف يكتفوا باختيار خمس لقاحات منهم فقط والعمل على تطويرهم بشكل أسرع لمعالجة هذا الفيروس المميت بالإضافة إلى أن هذا اللقاح سوف يستغرق العديد من الأشهر قبل أن يكون دواء فعال.

الأعراض السريرية لفيروس ماربورغ

ملايين من الأشخاص يبحثون بالفعل عن الأعراض التي تُصيب الشخص المُصاب بفيروس ماربورغ لكي يتوخوا الحذر، لذلك سوف نوضح لكم الآن أبرز وأهم هذه الأعراض:

يصيب الشخص المُصاب به بصداع حاد للغاية لا يمكن تحمله وآلام عضلية شديدة، وذلك يظهر منذ اليوم الأول.

في اليوم الأول أيضًا تظهر حمى شديدة للغاية قد تؤدي إلى وهن وضعف وعدم القدرة على التحرك.

يصاب بإسهال مائي حاد مصحوب بمغص وألم شديد في البطن وغثيان وتقيء، وذلك في اليوم الثالث.

تصبح عيناه ظاهرة بشكل عميق ويُصاب بخمول.

الأعراض السابقة تستمر أسبوعًا كاملًا، ولا تؤثر بها أي ادوية أو عقاقير.

الأعراض الأكثر خطورة

هناك أعراض أكثر خطورة لفيروس ماربورغ وتؤدي إلى الوفاة، فبجانب الأعراض السابقة يصاب المريض أيضًا بالأعراض التالية: