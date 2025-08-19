بعد موافقتها على تهجير أهل غزة إليها.. إسرائيل تعلن عن إرسالها «مساعدات إنسانية» لجنوب السودان

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين، عن تقديمها مساعدات إنسانية إلى دولة جنوب السودان لتخفيف المعاناة التي تنتتشر بين الضعفاء والفقراء بسبب تفشي وباء الكوليرا.

وأصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانا رسميا قالت فيه ” أنه في ضوء الأزمة الإنسانية الشديدة التي يعاني منها جنوب السودان، وتحت إشراف وزير الخارجية جدعون ساعر، ستقوم وكالة المساعدات الوطنية الإسرائيلية «ماشاف» التابعة للخارجية الإسرائيلية بتقديم مساعدات عاجلة للفئات الضعيفة في جنوب السودان”.

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أيضا أنه سيتم إرسال حزم غذائية كجزء من قافلة المساعدات التي ستتضمن تعاونا بين «ماشاف» و «إسرائيد» كمنظمة غير رسمية ناشطة في الكيان.

وكانت وكالة «رويترز» قد سربت خبرا قالت أنه من ثلاثة مصادر رفضت أن يتم ذكر اسمها بأن هناك اتفاقا تتم مناقشته هذه الأيام بين إسرائيل وجنوب السودان من أجل تهجير أهل غزة إلى جنوب السودان، وعلى الرغم من أن المصادر أكدت على أنه لم يتم الاتفاق بعد إلا أن المناقشات مستمرة.

ومن جانبها، فقد صرحت صحيفة «تليجراف»، الخميس الماضي، أن هناك موافقة من جنوب السودان على استقبال فلسطينيين من قطاع غزة بناء على طلب من دولة الكيان العبري.

وكان الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث عن خطة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم طواعية بشكل فوري وضروري، وهو المطلوب كرئيس للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب.

الخطة التي تحدث عنها نتنياهو تواجه رفضا عربيا ومصريا وعالميا، لا سيما أنها مرفوضة من الفلسطينيين أنفسهم (أصحاب الأرض الأصليين)، بل إنهم يطلقون عليها اسم “النكبة الثانية”.

كل ذلك يأتي في وقت تمنع فيه إسرائيل دخول أي مساعدات إلى أهل غزة، وتأبى إلا أن تقتلهم جوعا وسط صمت المجتمع الدولي الذي لم يستطع حتى الآن إيقاف المجزرة بحق أهل غزة، مما زاد الأمر صعوبة وأدى إلى حدوث مجاعة في غزة.

ووفق التصور الإسرائيلي حال نجاح خطة التهجير، فإنها تجري الآن محادثات مع عدة دول لاستقبال الفلسطينيين، وهذه الدول هي: إندونيسيا، وأرض الصومال، وليبيا، وأوغندا، وجنوب السودان.