بعد مقتل جندية أمريكية، “بايدن” يتدخل لوقف فضائح التحرش الجنسي داخل الجيش

في محاولة منه للحد من فضائح التحرش الجنسي داخل الجيش، أصدر الرئيس الأمريكي “جو بايدن” أمراً تنفيذياً يجرم التحرش الجنسي بموجب القانون العسكري.

“فانيسا غيلين” جندية تعرَّضت للتحرش والقتل

وتواجه وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” مشكلة التحرش الجنسي بين أفراد الجيش الأمريكي على نطاق واسع منذ وقت طويل، كما انتشرت مؤخراً قصة الجندية فانيسا غيلين التي تعرضت للتحرش الجنسي ثم قُتلت على يد أحد زملائها في الجيش الأمريكي.

الجندية فانيسا غيلين كانت في العشرين من عمرها عندما أبلغت أسرتها أنا لا تثق بالقيادة العسكرية الأمريكية التي تتابع الشكوى المقدمة من قبلها ضِدَّ زميلها المتحرش.

وجاءت قرارات الرئيس الأمريكي بتكريم الجندية القتيلة وإصدار قانون تجريم التحرش، ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 الذي يتضمن الميزانية السنوية للبنتاغون،

بايدن يغرد ضد العنف الأسري

وكان الرئيس الأمريكي قد غَرَّد على موقع التواصل الاجتماعي المُصَغَّر تويتر قائلاً أنه “سيوقع على أمر تنفيذي لتجريم التحرش الجنسي في قانون القضاء العسكري”. وأأوضح أن ذلك يأتي “تعزيزاً لاستجابة الجيش للعنف الأسري وللبث أو التوزيع غير المشروع للصور الحميمية”.