بعد مقاضاة الاحتلال: 50 محاميا من جنوب أفريقيا يعتزمون مقاضاة أمريكا وبريطانيا

بعد الدعوى التاريخية غير المسبوقة، التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية، ضد الكيان الصهيوني، يعتزم خمسون محاميا، من جنوب أفريقيا أيضا، تقديم دعوى قضائية، ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وضد بريطانيا.

دعم الإبادة في غزة

دعوى ضد أمريكا وبريطانيا

لا تحسب الجرائم على مرتكبيها فحسب، بل على من يدعم الجرائم أيضا مسئولية كبيرة، حيث استخدمت أمريكا وبريطانيا حق الفيتو، ولم يوافقوا على وقف الحرب الهمجية، بل قاموا بالدعم بالسلاح لدولة الاحتلال، وتوسيع دائرة الصراع في اليمن، مما جعل خمسون محاميا في جنوب أفريقيا، يعتزمون التقدم بدعوى أخرى، ضد الدولتين العظمتين، أمريكا وبريطانيا، لدعمهما للاحتلال، رغم ارتكابه المجازر، وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

بتهمة دعمهما لجرائم ارتكبها الاحتلال في غزة.. 50 محاميا من جنوب إفريقيا يعتزمون مقاضاة الإدارة الأمريكية وبريطانيا#حرب_غزة pic.twitter.com/xDHzHNqReP — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 16, 2024

أمريكا لم تحاكم على جرائمها بعد

كانت بداية هذه الدعوات على يد المحامي “ويكوس فان رينسبوغ”، ولكن سرعان ما انضم له 50 محاميا آخرين، وبعثوا برسائل للمحكمة الجنائية الدولية، حيث قالوا أن أمريكا لم تحاسب على جرائمها، في العراق وأفغانستان وغيرهما بعد، وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى على الاحتلال الإسرائيلي، تتهمه بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وهذه الدعوى تحت المباحثات الآن، في محكمة العدل الدولية، كما طالب المحامون بجنوب أفريقيا بوقف إطلاق النار الفوري، وسط استياء وهجوم من العدو الصهيوني، ومساندة من أمريكا وبريطانيا.