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بعد مقاضاة الاحتلال: 50 محاميا من جنوب أفريقيا يعتزمون مقاضاة أمريكا وبريطانيا

صفاء المشهور

بعد الدعوى التاريخية غير المسبوقة، التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية، ضد الكيان الصهيوني، يعتزم خمسون محاميا، من جنوب أفريقيا أيضا، تقديم دعوى قضائية، ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وضد بريطانيا.

50 محاميا من جنوب أفريقيا

دعم الإبادة في غزة

دعوى ضد أمريكا وبريطانيا

لا تحسب الجرائم على مرتكبيها فحسب، بل على من يدعم الجرائم أيضا مسئولية كبيرة، حيث استخدمت أمريكا وبريطانيا حق الفيتو، ولم يوافقوا على وقف الحرب الهمجية، بل قاموا بالدعم بالسلاح لدولة الاحتلال، وتوسيع دائرة الصراع في اليمن، مما جعل خمسون محاميا في جنوب أفريقيا، يعتزمون التقدم بدعوى أخرى، ضد الدولتين العظمتين، أمريكا وبريطانيا، لدعمهما للاحتلال، رغم ارتكابه المجازر، وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

أمريكا لم تحاكم على جرائمها بعد

كانت بداية هذه الدعوات على يد المحامي “ويكوس فان رينسبوغ”، ولكن سرعان ما انضم له 50 محاميا آخرين، وبعثوا برسائل للمحكمة الجنائية الدولية، حيث قالوا أن أمريكا لم تحاسب على جرائمها، في العراق وأفغانستان وغيرهما بعد، وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى على الاحتلال الإسرائيلي، تتهمه بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وهذه الدعوى تحت المباحثات الآن، في محكمة العدل الدولية، كما طالب المحامون بجنوب أفريقيا بوقف إطلاق النار الفوري، وسط استياء وهجوم من العدو الصهيوني، ومساندة من أمريكا وبريطانيا.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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