بعد مغادرة قادة حماس للقاهرة مصادر مصرية تكشف تفاصيل المقترح الذي رفضته حماس

بعد أن غادر وفد من قيادات حركات المقاومة الفلسطينية العاصمة المصرية القاهرة، والذين جاءوا من الاتفاق على شروط الهدنة ووقف إطلاق النار مع جيش الاحتلال الصهيوني، وفي هذا المقال سنوضح لكم أبرز الشروط المقترحة من الجانبان وذلك وفقاً لما نقلته وكالة سكاي نيوز عربية عن صحيفة رويترز الأمريكية.

هنية ومشعل- المصدر: صحيفة "صدى البلد"

وفي ظل استمرار الصراع في قطاع غزة، رفضت حركتا حماس والجهاد اقتراحًا مصريًا يتضمن تنازلًا عن السيطرة على القطاع مقابل وقف دائم لإطلاق النار، وذكرت مصادر أمنية مصرية لوكالة “رويترز” أن الحركتين رفضتا المشاركة في محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة وتقديم أي تنازلات بخلاف إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين اختطفوا في السابع من أكتوبر.

تفاصيل المقترح المصري

عرضت مصر مقترحات تمت دعمها أيضًا من قبل وسطاء قطريين، وتشمل وقفًا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار بالإضافة إلى إصلاح شامل للحكم في قطاع غزة الذي يسيطر عليه حاليًا حركة حماس، من خلال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وتقديم ضمانات لحماس لعدم ملاحقة أعضائها أو محاكمتهم قضائياً.

مصادر مصرية تكشف تفاصيل الاقتراح الذي رفضته #حماس و #الجهاد.. ماذا حدث في القاهرة؟ https://t.co/asBHqVtY0G — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) December 25, 2023

رد حماس والجهاد

رفضت حماس والجهاد تقديم أي تنازلات باستثناء إطلاق سراح الرهائن، وأكد مسؤول من حماس زار القاهرة مؤخرًا موقف الحركة الرسمي برفضها للمقترح المصري، وقال إن حماس تسعى إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على شعبها وإنهاء المجازر والإبادة الجماعية، وأنها تبحث مع الإخوة المصريين سبل تحقيق ذلك، ويُعتقد أن أكثر من 100 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة، ولا تزال المفاوضات جارية بين مصر وحماس والجهاد للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

التداعيات المحتملة

إذا فشلت المفاوضات بين مصر وحركتي حماس والجهاد، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد جديد في الصراع في قطاع غزة، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى مزيد من المعاناة الإنسانية لسكان القطاع الذين يعانون بالفعل من ظروف صعبة للغاية.

ويجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات التي تقوم بها في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار وإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة، كما يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم والوقوف مع مصر في جهودها لإنهاء الصراع وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.