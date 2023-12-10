بعد معارضة أمريكا وامتناع بريطانيا.. دعوات لإضراب شامل على مستوى العالم

بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الذي كان يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري؛ فقد ازدادت دعوات الإضراب الشامل الاثنين القادم على مستوى العالم احتجاجًا على هذه الخطوة.

إغلاق المحال التجارية الاثنين المقبل للإضراب الشامل بالعالم

الإضراب الشامل بالعالم

أعلنت حركة فتح اليوم السبت في بيان صادر عنها عن دعوتها إلى إضراب عام يشمل كافة جوانب الحياة في محافظتي رام الله والبيرة، معلنة عن رفضها لقرار الولايات المتحدة، ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإضراب الشامل التي أطلقتها مجموعات دولية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

على الرغم من موافقة 13 دولة من أصل 15 دولة من أعضاء مجلس الأمن على مشروع وقف إطلاق النار عن غزة بشكل فوري؛ إلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) يوم الجمعة الماضي ضد هذا المشروع؛ فاعترضت الولايات المتحدة عليه وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

من الجدير بالذكر أن إسرائيل قد فرضت حصارًا كاملاً وبدأت قصفًا مكثفَا على غزة منذ بدء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، وعليه قد بلغ نسبة 70% من الشهداء نساءًا وأطفالاً دون سن الـ 18 عامًا وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

بالإضافة إلى معاناة قطاع غزة من نقص في المواد الغذائية والماء والوقود والأدوية في وقت نزح 1.9 مليون شخص، أي 85% من سكانه وسط دمار وأضرار طالت نصف مساكنه.

هل يؤثر الإضراب الشامل على السوق المالي؟

بالطبع يؤثر الإضراب الشامل على مستوى العالم على السوق المالي، وذلك لعدة أسباب منها:

انخفاض الإنتاج

توقف الإنتاج في العديد من القطاعات الاقتصادية مما يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض الطلب على السلع والخدمات.

ارتفاع التضخم

يؤدي انخفاض الإنتاج إلى ارتفاع التكاليف مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

انخفاض الثقة

يؤدي الإضراب إلى خلق حالة من عدم اليقين والخوف في الأسواق المالية مما يؤدي إلى انخفاض الثقة لدى المستثمرين.

على ذلك فيمكننا القول إن تأثير الإضراب الشامل على السوق المالي سيكون أكثر حدة إذا كان الإضراب يشمل قطاعات اقتصادية مهمة أو إذا كان الإضراب طويل الأمد.

هل الإضراب الشامل يفيد غزة؟

طالبت شعوب العالم بإضراب عالمي يوم الاثنين المقبل بشكل شامل لأول مرة نصرة لقطاع غزة في محاولة منهم لإيقاف إطلاق النيران في القطاع والإبادة الجماعية التي تحدث به، فهذا يعني حدوث شلل تام للمطارات والموانئ والمؤسسات والشركات العالمية.

فمن المتوقع أن يتأثر العالم الرأسمالي بشكل كبير وتتعطل مصالحه لمدة لا تقل عن 24 ساعة فلربما يتحرك العالم لمحاولة إيقاف ما يحدث في قطاع غزة.