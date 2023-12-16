بعد مسيرة عسكرية وأمنية حافلة الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميراً للكويت

توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 86 عامًا وقد أعلنت الكويت تعيين ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح خلفًا له في منصب الأمير.

وفقًا للتلفزيون الرسمي فقد أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعيين الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرًا للكويت خلفًا لأخيه الراحل الأمير.

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

وتعود خلفية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى العمل الأمني والعسكري حيث قضى أكثر من 56 عامًا في الخدمة.

وتخرج في كلية هندن للشرطة في بريطانيا عام 1960 وتولى مناصب عديدة بدءًا من رئاسة المباحث العامة لمدة 13 عامًا ثم تحول إلى إدارة جهاز أمن الدولة.

وشغل منصب رئيس المباحث العامة لمدة 13 عامًا (من عام 1967 إلى 1980) وقام بتحويل هذا الجهاز إلى جهاز أمن الدولة الذي ما زال باسمه حتى الآن.

كما تم تعيينه نائبًا لرئيس الحرس الوطني برتبة وزير في عام 2004 وهو جهاز عسكري مستقل يهدف إلى تعزيز القوات المسلحة والأمن العام والدفاع الوطني.

ويعتبر الحرس الوطني جهازًا عسكريًا مستقلاً عن الجيش والشرطة يهدف إلى مساعدة القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والمساهمة في أغراض الدفاع الوطني.

وقد استمر الشيخ مشعل في تقديم خدماته في وزارة الداخلية وفي 8 أكتوبر عام 2020 تم تعيينه وليَّا للعهد بتزكية من الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وبمبايعة مجلس الأمة.

وبعد وفاة الأمير نواف فقد تم تعيين الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرًا للكويت مستكملًا رحلة عائلة آل الصباح في قيادة البلاد.

وقد تم الإعلان في الكويت يوم السبت عن تولي ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح منصب أمير البلاد وذلك خلفًا للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وفقًا للتلفزيون الرسمي.

وقد أفادت وكالة (كونا) الرسمية بأن مجلس الوزراء أعلن الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرًا للكويت وذلك خلفًا لشقيقه غير الشقيق الأمير الراحل.

وقد وُلد الشيخ مشعل الأحمد في الكويت في 27 سبتمبر 1940 وتربى في الأسرة الحاكمة، وهو الابن الأصغر للأمير الأحمد الجابر الصباح الذي كان أحد أعضاء الأسرة الحاكمة الكويتية ورئيس الوزراء السابق.

ومن المعروف أن ولي العهد في الكويت يتولى منصب أمير البلاد بعد وفاة الأمير الحاكم.

في 16 نوفمبر 2021 فقد أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوماً يتيح استعانة ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببعض الاختصاصات الدستورية بصفة مؤقتة.

ويتم ذلك وفقًا للمادة 7 من الدستور التي تنص على أن ولي العهد يمكنه تمثيل الأمير وممارسة صلاحياته الدستورية في حالة غيابه خارج البلاد وفقًا للشروط المحددة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور. ويحق للأمير أن يستعين بولي العهد في أي قرار يتعلق بالشؤون الداخلية التي تندرج تحت صلاحيات رئيس الدولة الدستورية.

وقد ولد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الكويت وتولى العديد من المناصب الفخرية بما في ذلك رئاسة جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية من عام 1973 إلى 2017، وتعيينه رئيسًا لديوانية شعراء النبط عام 1977 من قبل الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

كما كان أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي ويشغل حاليًا منصب الرئيس الفخري للجمعية منذ عام 1979.

وفيما يتعلق بحياته الشخصية فقد تزوج الشيخ مشعل من الشيخة نورية صباح السالم الصباح ومنيرة بداح المطيري ولديه خمسة أبناء ذكور وسبعة أبناء إناث.

وبعد أداء القسم كولي للعهد فقد ألقى الشيخ مشعل الأحمد أول خطاب له حيث أكد على ضرورة الاستمرار في المسار الذي وضعه شقيقه الراحل الشيخ صباح الأحمد والحفاظ على النهج الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية.

وفي كلمته في البرلمان بعد أداء القسم قال الشيخ مشعل: (نحن واثقون أن الكويت بقيادة الأمير الشيخ نواف الأحمد ستواصل مسيرتها الرائدة كدولة دستورية وستتمسك بالنهج الديمقراطي وتعزز المشاركة الشعبية وستظل مصدرًا للخير والسلام ومركزًا للعمل الإنساني).

وأكد أيضًا أن الكويت ستلتزم بتعهداتها الخليجية والإقليمية والدولية.

وتعهد بأن يكون (مواطنًا مخلصًا يعمل من أجل ازدهار وطنه وحاميًا لمصالحه ومحافظًا على وحدته الوطنية وسعيًا لرفعته وتقدمه ومتمسكًا بالدين الحنيف والقيم الوطنية الراسخة ومبتغيًا تحقيق آمال الوطن والمواطنين وسعيًا لتعزيز المشاركة الشعبية ونشر روح المحبة والتسامح ونبذ التفرقة).