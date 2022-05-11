” بعد مارلين مونرو ” كيم كارداشيان ثاني امرأة ترتدي أغلى فستان بالعالم.. وهذا سر المعطف الفرو

بعد ارتدائها للثوب الذي يحمل اسم “عيد ميلاد سعيد سيدي الرئيس” وهو الفستان الذي ارتدته أيقونة السينما العالمية مارلين مونرو، أصبحت نجمة الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ثاني امرأة ترتدي أغلى فستان بالعالم..

كيم كارداشيان في ميت جالا 2022

تألقت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان، 41 عامًا، بأغلى فستان بالعالم والذي يبلغ ثمنه 5 ملايين دولار، حيث تم بيعه بهذا السعر لإحدى الشركات العالمية عام 2016.

ارتدت كيم، الثوب الفخم والذي ارتدته النجمة مارلين مونرو عام 1962، خلال حضورها لفعاليات احتفالية “ميت جالا” لعام 2022، بمتحف متروبوليتان للفنون، بينما كانت برفقة صديقها بيت ديفيدسون.

أغلى فستان بالعالم

يُطلق على الثوب اسم “عيد ميلاد سعيد سيدي الرئيس”، كون النجمة الراحلة “مارلين مونرو” ارتدته خلال الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس الأمريكي آنذاك، جون كيندي وهو من الناحية الفنية أغلى ثوب بالعالم.

هذا الفستان الشهير، من تصميم “جان لويس”، واضطرت كيم كارداشيان، لخسارة أرطال من وزنها لكي يتناسب جسدها مع الفستان، بعد إخبارها بأنه لا يمكن تغيير مقاسات الثوب.

يذكر أن الثوب الفخم، يُعرض بشكل دائم في متحف ريبلي في أورلاندو بولاية فلوريدا.

سر كيم كارداشيان بعد طلاقها

طبقا لمقطع فيديو نشرته عدد من المواقع الإخبارية العالمية، اضطرت كيم كارداشيان، لارتداء معطف من الفرو باللون الأبيض، فوق الفستان، لأن الفستان لم يقفل من الخلف.

ورغم الحمية الغذائية القاسية التي خضعت لها نجمة الواقع الأمريكية، خاصة بعد إبلاغها بأنه لا يمكن تعديل مقاسات الثوب، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى الوزن المثالي لارتدائه.

كانت مارلين مونرو، بالطبع أكثر رشاقة من نجمة الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، التي تعرضت لانتقادات لاذعة بعد ارتدائها لثوب أيقونة السينما العالمية.