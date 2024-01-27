بعد قرار العدل الدولية جلسة طارئة لـ”مجلس الأمن”، وتحركات أمريكية لعقد صفقة تبادل، وهذه شروط “حماس”

أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ للمجلس يوم الأربعاء المُقبل حول العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ويأتي الاجتماع بناءً على طلب الجزائر بهدف “إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني”.

محكمة العدل الدولية المصدر: مواقع التواصل

غوتيرتش: محكمة العدل الدولية مستقلة وقراراتها ملزمة

وكان “ستيفان دوجاريك” المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قد أعلن أنَّ الأمين العام “أنطونيو غوتيريش” سوف يحيل فوراً الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن، وأشار في مؤتمر صحفي أمس الجمعة أنَّ غوتيريش يؤكّد أنَّ محكمة العدل الدولية تتمتَّع بالاستقلالية الكاملة وقراراتها مُلزمة، وأنَّه على ثقة بأنّ جميع الأطراف ستلتزم بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشئت بموجبه المحكمة.

المحكمة تطالب إسرائيل بتجنب القتل والتدمير بحق سكان غزة

وقضت محكمة العدل الدولية بقبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا واتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، وإلزام “إسرائيل” باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتحريض المباشر عليها، وتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري، مع إلزام إسرائيل بأن ترفع تقريراً إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بالالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ri1OuWLKyZ — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 27, 2024

الاحتلال يواصل قصف المدنيين واستشهاد العشرات

ورغم قرارات محكمة العدل الدولية، واصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه على المدنيين في قطاع غزة، واستشهد 28 فلسطينياً بينما أصيب أكثر من 80 بجروح بقصف الاحتلال الصهيوني على خان يونس خلال 24 ساعة، كما استشهد أكثر من 10 فلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال الصهيوني منزل لعائلة فياض جنوب غرب مدينة دير البلح، و3 آخرين نتيجة الغارات الصهيونية التي استهدفت منزلاً في حي الجنينة برفح.

استشهاد 28 فلسطينيا وإصابة أكثر من 80 بجروح بقصف إسرائيلي متواصل على خان يونس خلال 24 ساعة#الأخبار#حرب_غزة pic.twitter.com/A1SLoQGzLI — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 27, 2024

مشاهد لضحايا ودمار جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في رفح#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/3zqPLRMheR — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 27, 2024

لقاء في باريس لبحث صفقة تبادل جديدة

يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أنَّ الرئيس الأمريكي “جو بايدن” يعتزم إرسال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليامز بيرنز في الأيام المقبلة إلى باريس للاجتماع مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، لبحث جهود الحصول على اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة.

وكشفت واشنطن بوست أن إرسال بيرنز إلى أوروبا للمساعدة في التوصل إلى اتفاق “طموح” يتضمن عدداً من النقاط وتشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الصهاينة في قطاع غزة، مقابل وقف إطلاق النار “لأطول مدة منذ بدء الحرب”.

شروط حماس التي أعلنها الإعلان العبري

من جانبها كشفت القناة الـ12 العبرية عما قالت أنَّه شروط حركة المقاومة الإسلامية حماس لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة، والتي جاءت على النحو التالي: