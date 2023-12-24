بعد فقدها… حاويات عملاقة تتحطم على شاطئ في الدنمارك

تحطمت أمس الاحد عدد من الحاويات العملاقة على شاطئ في الدنمارك، بعد أن فقدت في بحر الشمال خلال العاصفة بيا.

وقالت السلطات الدنماركية إن الحاويات كانت مملوكة لشركة الشحن Maersk وكانت تحمل مجموعة متنوعة من السلع، بما في ذلك المواد الغذائية والملابس والسلع الإلكترونية.

وأوضحت السلطات أنه تم العثور على بعض الحاويات في البحر، بينما تم العثور على البعض الآخر على الشاطئ.

بيا تضرب الدول الأوربية بقسوة

وقالت السلطات إنها تعمل على تنظيف الحطام وتقييم الأضرار.

وتسببت العاصفة بيا، التي اجتاحت أوروبا في نهاية الأسبوع الماضي، في أضرار واسعة النطاق في الدنمارك ودول أخرى، كما ضربت العديد من دول أوروبية وأصابتها بالشلل، حيث صاحبتها رياح شديدة وأمطار غزيرة، مما أدي لتعطيل حركة الملاحة البحرية الجوية ببعض الدول.