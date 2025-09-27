أخبار عالمية

بعد فصلها لدعمها غزة.. عدالة القضاء تنتصر لصحفية وتعوضها بمبلغ ضخم

آياتي خيري

في واقعة أقل مايقال عنها أن القضاء إنتصف للعدالة ومحى الظلم عن المظلوم، قررت محكمة أسترالية، أن تقوم هيئة الإذاعة والتليفزيون بدفع تعويضات إضافية لصحفية فصلت بسبب منشور عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

دعوى قضائية في 2023

حيث قام الصحفية أنطوانيت لطوف برفع دعوى قضائية في ديسمبر 2023 بعد فصلها في اليوم الثالث من عقد مدته 5 أيام مع المؤسسة الإعلامية.

وقرر القاضي الفدرالي داريل رانجيا أن تدفع هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية 98900 دولار للطوف، بعد دفعة أولى بلغت 46100 دولار في يونيو، فيما يُدفع المبلغ في غضون 28 يوما.

وعلقت لطوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة”بغض النظر عن العقوبة، لم يكن الأمر يتعلق يوما بالمال بالنسبة لي، بل يتعلق بالمسؤولية ونزاهة المعلومات التي نتلقاها من هيئتنا الإذاعية العامة”.

وفي سياق متصل تحدث المدير الإداري للهيئة هيو ماركس، قائلا إن القناة “ستواصل دراسة نتائج المحكمة”، مضيفا “نأخذ الأمر على محمل الجد، علينا أن نكون أفضل”.

إعلان المجاعة رسميًا

وفي أواخر أغسطس، أعلنت الأمم المتحدة رسميا حالة المجاعة في مدينة غزة.

وفي منتصف سبتمبر، اتهمت لجنة تحقيق دولية، مُكلفة من الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ أكتوبر2023 بهدف تدمير الفلسطينيين.

