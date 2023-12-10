بعد غياب أسبوعين.. كلمة جديدة للناطق العسكري باسم حماس

بعد غياب ما يقارب الأسبوعين عن الظهور ببياناته المعتادة، عاود الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، الظهور مُجددًا، حيث نشر بيانًا مُسجلًا كشف فيه آخر التطورات في قطاع غزة في ظل الحرب التي تقودها إسرائيل ضد حماس وقوى المقاومة المختلفة، أكد أن إسرائيل تواصل عدوانها الغاشم ضد الشعب الفلسطيني وتواصل استهداف المدنيين من الرجال والنساء والأطفال، في الوقت الذي تواجه مقاومة مستميتة على كافة محاور القطاع، الذين نجحوا في تدمير عشرات الآليات العسكرية وقتل وإصابة الكثير من الجنود.

بيان أبو عبيدة الجديدة

وقال أبو عبيدة في بيانه ردًا على فيديو نشرته إسرائيل تقول فيه أنه لاستسلام عدد من رجال حماس، أكد أنه غير صحيح، لافتًا إلى أن الآلاف من المجاهدين ينتظرون دورهم في القتال في القطاع، وأن رجال المقاومة تمكنوا من التصدي لقوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في محاور ما قبل الهدنة أو بعدها، ونجحوا خلال الأيام العشرة الماضية تدمير 180 آلية عسكرية، وتنويع العمليات المنفذة بين نصب الكمائن ومواجهتها بالأسلحة الرشاشة والعبوات المضادة للأفراد، وهو ما ساعد في إيقاع عدد كبير من القتلى والمصابين وعودة المجاهدين بسلام.

وأشار الناطق العسكري لحماس في كلمته اليوم أيضًا، أن القوات الإسرائيلية فشلت في شمال القطاع وجنوبه، وستفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع، مؤكدًا أن حديثه المتكرر عن القضاء على المقاومة ما هو إلا استهلاك إعلامي محلي لخداع مواطنيه وإرضاء إرضاء اليمين المتعطش للدماء، وأن ما يجري على الأرض يكشف زيف تلك الأقاويل، لاسيما وأن الآلاف من جنود المقاومة لم يدخلوا بعد في الحرب وينتظرون دورهم.

جاءت عودة أبو عبيدة بعد غياب أسبوعين عن الظهور الإعلامي أو الإدلاء بأي بيانات مُسجلة، وهو ما دفع بعض التقارير إلى الإشارة إلى أنه ربما قد يكون قد تم استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، خاصةً بعد انتشار أخبار تشير إلى استشهاد أسرته، وهو ما تم نفيه لاحقًا وتبين استشهاد أسرة مواطن اسمه شبيه باسمه فقط، وأنه كان في صحة جيدة، ولكن سبب اختفائه هو وعدد من قادة حماس يرجع إلى انتشار الطائرات الأجنبية والإسرائيلية المسيرة والأقمار الصناعية الخاصة بالتجسس، خوفًا من اكتشاف مواقعهم.

ومن ناحية أخرى، تواصل القوات الإسرائيلية هجوم المتنوع بريًا وجويًا وبحريًا على قطاع غزة، مستهدفة تدمير جميع مقومات الحياة في القطاع، الذي يواصل مواطنيه النزوح والابتعاد عن أماكن القصف والصراع الكبير المحتدم بين الجيش الإسرائيلي ورجال المقاومة الفلسطينية، في الوقت استخدمت فيه الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو في رفض مشروع قانون في مجلس الأمن طالب بوقف القتال في غزة والدعوة إلى حوار وطني.