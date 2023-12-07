بعد شهرين.. غوتيرتش يُطالب مجلس الأمن بالتحرُّك، السُلطة توافق على حكم غزة “بشروط”، لكن القضاء على حماس “بعيد جداً”

مع استمرار الاعتداءات الصهيونية واستهداف المدنيين على نطاقٍ واسع، أحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، وبشكلٍ رسمي الأزمة التي يشهدها قطاع غزة إلى مجلس الأمن، وحثَّ الدول الأعضاء على “تجنب وقوع كارثة إنسانية” في القطاع المحاصر، بينما نقلت صحيفة “نيوزويك” اليوم الخميس على لسان مسؤول فلسطيني كبير قوله إن “السُلطة” مُستعدة للسيطرة الكاملة على قطاع غزة فور انتهاء الحرب بين الاحتلال الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بينما تؤكِّد الأحداث أنَّ المقاومة الفلسطينية لا تزال قوية وصامدة بعد شهرين من إطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة والأمين العام للأمم المتحدة غوتيرتش ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس - المصدر تعديلات خاصة لموقع نجوم مصرية

غوتيرتش يطالب بتجنب كارثة إنسانية في غزة

وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن في بيان أنَّ “غوتيريش” قد سلّم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن “خوسيه دي لا جاسكا”، استشهد فيها بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنَّها المرَّة الأولى التي يفعل فيها أنطونيو غوتيريش ذلك منذ أن أصبح أميناً عاماً للأمم المتحدة عام 2017، وطالب “غوتيرتش” أعضاء مجلس الأمن “بالضغط من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية”، ودعم دعوته لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة.

الأمين العام: يحذِّر من تأثير الأحداث في غزة على دول الجوار

وأكَّد غوتيريش، في رسالته، أنَّ الصراع قد تسبب في حدوث معاناة إنسانية مروعة ودماراً مادياً وصدمة جماعية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذِّراً من عدة أمور وهي:

مواجهة المدنيين في غزة “خطراً جسيماً يومياً وسط غياب الحماية الفعالة أو المكان الآمن في غزة.

انهيار الوضع في غزة بسبب استمرار القصف الصهيوني.

عدم توفُّر المأوى أو الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

استحالة وصول المساعدة الإنسانية المحدودة.

إمكانية تفاقم الوضع إذا وصل انتشار الأمراض إلى أبعاد وبائية.

خلق ضغوط على البلدان المجاورة، في حال حدوث موجات نزوح جماعي.

يشار إلى أنَّ المادة 99 من الميثاق تمنح الأمين العام صلاحية “لفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تُهدد حفظ السِلم والأمن الدوليين”.

الاحتلال الصهيوني يدعو غوتيرتش للاستقالة

من جانبه دعا وزير خارجية الكيان الصهيوني “إيلي كوهين” إلى استقالة غوتيريش، معتبراً أنَّ ولاية الأمين العام للأمم المتحدة “تشكِّل خطراً على السلام العالمي” وفق زعمه، وهو الأمر الذي يعمِّق الخلافات القائمة بين الكيان الصهيوني ومؤسسات الأمم المتحدة، بعد استهداف جيش الاحتلال لعدد من المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة، واستهداف المستشفيات والمدنيين وهو الأمر الذي دقع الأمين العام للأمم المتحدة إلى اعتبار أنَّ هجمات “حماس” في 7 أكتوبر “لم تحدث من فراغ”.

السُلطة الفلسطينية ومستقبل قطاع غزة

وبينما يسعى الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، نقلت مجلة “نيوزويك” عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني قوله إن السلطة الفلسطينية مستعدة لاستعادة السيطرة على قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب مشيراً إلى أنَّ السُلطة الفلسطينية سوف تقبل اقتراح الإدارة الأميركية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سيطرة السلطة، بشرطين وهما:

دعم المجتمع الدولي إعادة إعمار غزة. دفع الكيان الصهيوني للموافقة على حل الدولتين.

حماس تشكِّل قوة سياسية وعسكرية

بالمقابل أكَّد “غازي حمد” عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنَّ الحركة تشكِّل جزءاً من النسيج الوطني الذي يقف اليوم كله مع المقاومة وحق إنشاء الدولة ورفض الاحتلال، مشيراً إلى أنَّ الفلسطينيين سوف يفشلون مخطط الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية “كما أفشلوا صفقة القرن”، حسب قوله.

وعزا حمد حديث واشنطن وتل أبيب عن ترتيب مستقبل غزة دون “حماس”، لإدراكهم بأنها تشكل قوة سياسية وعسكرية بعد أن حركت المنطقة والعالم في السابع من أكتوبر الماضي، كما تحدى عضو المكتب السياسي في الحركة كلًّ من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أو الناطق باسم الجيش الصهيوني أن يقدما دليلاً واحداً على إنجاز عسكري حقيقي على الأرض، مشيراً إلى أنَّ الولايات المتحدة لم تعد قوة عظمى في الشرق الأوسط، وفق تعبيره.

جنرال صهيوني: حماس ما تزال تحتفظ بقوتها

من جهته أكَّد الجنرال الصهيوني المتقاعد يتسحاق بريك أنَّ دولة الاحتلال الصهيوني ما تزال بعيدة جداً عن القضاء على “حماس” التي تحتفظ بالكثير من قوتها ميدانياً وعسكرياً تنظيمياً.