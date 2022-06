بعد زخم قضية جوني ديب وأمبر هيرد، تعرف على القصة الكاملة وراء توترات علاقة بيكيه وشاكيرا وهوية السيدة التي ضبطتها شاكيرا برفقة زوجها

بعد ضجة قضية جوني ديب وأمبر هيرد التي انتهت أمس بفوز ديب على زوجته السابقة قضائياً يبدو أننا سنكون على موعد جديد مع ضجة إعلامية أخرى بطلاها هما لاعب فريق برشلونة جيرارد بيكيه وزوجته المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، قد تكون سمعت بما يجري بين الزوجين وبأن هناك شيئاً يحدث لهما فما القصة.

كشفت صحيفة “El Periodico” الكتالونية عن سبب توتر العلاقة بين شاكيرا وزوجها بيكيه وكشف أيضاً عن هوية المرأة التي تسببت في اشتعال الخلافات بين الزوجين، في البداية يذكر أن بيكيه بدأ في مواعدة شاكيرا في عام 2010 وذلك على خلفية الاستعدادات لمنافسات كأس العالم 2010 أي قبل إصدار شاكيرا لأغنية “واكا واكا” التي كانت إحدى أبرز أسباب نجاحها الفني ويبدو أن ذلك أهلها لتكون عشيقة لاعب كرة القدم بيكيه الذي كان يعيش وقتها إحدى أفضل فترات مسيرته حيث ساعد منتخب بلاده في التتويج بلقب مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، استمرت علاقة الثنائي بيكيه وشاكيرا لـ 12 عاماً قبل أن يسقط اللاعب الكتالوني في بئر الخيانة ولدى الثنائي طفلين هما ميلان وساشا بيكه مبارك.

يقول موقع El Periodico الكتالوني أن بيكيه وبحسب أحد أبرز الصحفيين يعيش منذ أسابيع في شقته القديمة الواقعة في شارع “مونتانير” الشهير في برشلونة وذلك بعدما توترت علاقته بشاكيرا، يذكر أن الثنائي كانا يعيشان في بيت كبير آخر يقع في حي “دياغونال” الراقي في برشلونة أيضاً مع ابنيهما لكن بيكيه بات يعيش وحيداً في الأسابيع القليلة الماضية كما أنه شوهد وزميله ريكي بويغ وهما يترددان عدة مرات على اثنان من الملاهي الليلية الشهيرة في برشلونة مع مجموعة نساء، تقول الصحافة الاسبانية أن شاكيرا ضبطت بيكيه متلبساً مع سيدة أخرى وتشير الصحافة الاسبانية أيضاً أن تلك السيدة هي مضيفة شابة يبدو أنها في العشرينيات من العمر ولم يتم التوصل لأي معلومات اضافية عن هويتها من قبل الصحافة، يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي أن السيدة التي وقع بيكيه في غرامها هي والدة زميله الآخر في برشلونة بابلو جافي وبحسب موقع El Periodico فإن ذلك الخبر مضلل وغير حقيقي فوالدة جافي الذي يبلغ من العمر 18 عاماً ليست في العشرينات بالطبع وكان أحد حسابات تويتر الساخرة وراء نشر هذا الخبر.

