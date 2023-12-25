بعد خسائر جسيمة القوات الإسرائيلية تتوغل في غزة ونتنياهو يعلن استمرار القتال حتى النصر

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد أن القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق قطاع غزة وستواصل القتال حتى تحقيق النصر التام على حركة حماس.

وقد جاء إعلان نتنياهو في بيان مصور حيث أشار أيضًا إلى مقتل 15 جنديًا في الأسبوع السابق مؤكدًا أن الحرب تأتي بثمن باهظ ومعبرًا عن جهود إسرائيل في حماية حياة جنودها.

جنود الجيش الاسرائيلي

وفي اجتماع الحكومة الأسبوعي فقد أكد نتنياهو أنهم يدفعون ثمنًا باهظًا جدًا في الحرب ولكنهم ليس لديهم خيار سوى مواصلة القتال.

وأشار أيضاً إلى أنهم سيستمرون بكل قوتهم حتى تحقيق جميع أهدافهم وهي تدمير حماس واستعادة الرهائن وضمان أن غزة لن تشكل تهديدًا مستقبليًا لإسرائيل.

وأضاف نتنياهو قائلاً: ( أنهم يتعاملون مع حرب طويلة وسوف يستمرون في القتال حتى النهاية، وحتى يتم إعادة المختطفين والقضاء على حماس وتحقيق الأمن في الشمال والجنوب).

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق مقتل ضابط في سلاح المدرعات خلال المعارك شمال غزة مما يرفع حصيلة القتلى إلى 15 في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقد وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الأحد بأنه يوم أسود على إسرائيل وذلك نظرًا للارتفاع الكبير في عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا.

وحتى الآن تم قتل 154 جنديًا إسرائيليًا في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية بما في ذلك عشرة جنود قتلوا يوم السبت.