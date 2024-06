بعد حادث مدرسة النصيرات بوسط غزة.. مسؤول بالأونروا: لقد جعلنا من الرعب أمرًا طبيعيًا

فُتحت أبواب الجحيم على غزة الحبيبة، تلك المدينة التي لم تذق طعم السلام منذ زمن بعيد، شهدت رفوفها الفارغة تدافع الآلاف من النازحين المذعورين وهم يحملون على ظهورهم كل ما تبقى لهم من أمل وذكريات، تركوا ديارهم وأحلامهم وراءهم فرارًا من وابل القصف والدمار الذي حل بهم دون سابق إنذار منذ السابع من أكتوبر 2023، ورغم ذلك لم يسلموا من قصف واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأماكن الإيواء وكانت آخرها مدرسة تابعة لمنظمة الأونروا بمنطقة النصيرات وسط غزة.

بعض المشاهد التي تم تصويرها عقب حادث مدرسة النصيرات التي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي - مصدر الصورة: موقع The Guardian

في أعقاب مجزرة مدرسة النصيرات التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، وأسفر عن استشهاد ما يزيد عن 35 شخص بينهم 12 امرأة وطفل وإصابة آخرين، علق “فيليب لازاريني” المفوض العام للأونروا عبر صفحته الرسمية على منصة إكس موضحًا أن تلك المدرسة كانت تأوي 6000 نازح، وشدد على أن استهداف مباني الأمم المتحدة واستهدافها يعد تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني.

Another horrific day in #Gaza.

Another @UNRWA school turned shelter attacked.

This time in Nuseirat, in the Middle Areas, hit overnight by the Israeli Forces without prior warning to the displaced or @UNRWA.

At least 35 people were killed and many more injured.

The school… pic.twitter.com/VL5XWWhmYd

