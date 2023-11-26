بعد تقرير الأمم المتحدة عن ضحايا موظفي الأونروا في غزة.. ما المقصود بالأونروا وما هو موقف إسرائيل منها ؟

وصل العدد الإجمالي لموظفي الأونروا الذين قتلوا من خلال القصف الإسرائيلي على غزة 99 قتيلا، بينما الجرحى 26 وفقا لتقرير الأمم المتحدة، ويعد هذا هو أكبر عدد قتلى لعمال إغاثة في تاريخ الأمم المتحدة كله، بحسب تقرير الأمم المتحدة الذي نشرته CNN بالعربية، هذا بالإضافة لقصف المدارس التابعة لوكالة الأونروا أيضا بما فيها من أعداد كبيرة من اللاجئين.

وكالة إغاثة لاجئي فلسطين

الأونروا هي وكالة تابعة للأمم المتحدة، متخصصة في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فقط، دون غيرهم، فهي تقدم المساعدة لهم أينما كانوا، سواء في الأرض المحتلة، أو في الأردن أو لبنان أو سوريا، والمقصود بلاجئي فلسطين، أهالي فلسطين، الذين كانوا يعيشون على الأراضي الفلسطينية في الفترة ما بين 1946 إلى 1948، وفقدوا منازلهم وأعمالهم أو تهجروا في حرب 1948.

متى تأسست وكالة الأونروا ؟

تأسست وكالة الأونروا بعد حرب 1948، بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 302، وبدأت الأونروا أول أعمالها عام 1950، وكانت في البداية تهدف لأعمال إغاثة مؤقتة، ولكن مع استمرار تعقيد القضية الفلسطينية، وعدم إيجاد حل لها حتى الآن، أخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تجديد ولاية الأونروا، وكان آخر تجديد 30 حزيران 2023.

لمن تكون خدمات الأونروا ؟

عاصرت الأونروا أربعة أجيال من الفلسطينيين، حيث أنه يستحق خدماتها كل من ينطبق عليه تعريف اللاجئ الفلسطيني، والذي كان يعيش على الأراضي الفلسطينية من الفترة ما بين 1946-1948، وأبناء اللاجئين الأصليين، وكذلك المنحدرين من أصلابهم، وقد كان عدد المسجلين والمستحقين خدمات الأونروا حين بدايتها عام 1950 هو 750 ألف فلسطيني، أما الآن فهناك خمسة ملايين وتسعمائة لاجيء فلسطيني يستحق خدمات الأونروا.

ما هي خدمات الأونروا ؟

كانت أهداف وكالة الأونروا هي تحسين حالة البؤس والسلام ومنع حدوث مجاعة، واتخاذ الإجراءات التي تدعم ذلك إلى أن تحل القضية الفلسطينية، وتنص المادة أن اللاجئين الفلسطينيين يحتفظون بحق الرجوع إلى أراضيهم، بل التعويض، وتشمل خدمات الأونروا الآتي:

خدمات التعليم والمدارس.

خدمات الصحة والإغاثة.

خدمات البنية التحتية مثل الصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء.

تحسين المخيمات والدعم المجتمعي

خدمات الإقراض الصغير.

تسهيل عودة اللاجئين وتأهيلهم اقتصاديا واجتماعيا.

دفع تعويضات للاجئين، بعد توثيق ممتلكاتهم.

كما تلعب الأونروا الآن دورا هاما وحيويا في توصيل المساعدات الإنسانية لغزة.

مصادر تمويل وكالة الأونروا

تتبرع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتمويل وكالة الأونروا، وتختلف تبرعات الدول من عام لآخر، تواجه الأونروا عجزا دائما في ميزانيتها، حيث أعلنت الوكالة العام الماضي 2022 عن حاجتها لـ 1.6 مليار دولار لكي تستطيع أن تفي بخدماتها ومساعدتها الإنسانية، للملايين من اللاجئين في مختلف بلاد الشرق الأوسط.

موقف إسرائيل من الأونروا

كان موقف إسرائيل هو إمكانية تسهيل عمل الوكالة، دون الاعتراف بأحقية الفلسطينيين للعودة إلى ديارهم وأراضيهم، حيث أرسلت إسرائيل رسالة في 2 أغسطس عام 1949، تتضمن الموقف الأساسي للاحتلال وهو أن ” يجب حل قضية اللاجئين العرب، ليس من خلال عودتهم إلى إسرائيل، لكن من خلال توطينهم في دول أخرى “.