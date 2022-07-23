بعد تفشي جدري القردة.. قرار عاجل من منظمة الصحة العالمية برفع حالة الطوارئ

قررت منظمة الصحة العالمية منذ قليل إعلان حالة الطوارئ على المستوى العالمي بعد تفشي فيروس جدري القرود المنتشر حاليًا عبر أنحاء أوروبا، إذ عقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعًا طارئًا صباح اليوم من أجل الإعلان عن رفع حالة الطوارئ فرض حالة تأهب في العالم جراء انتشار مرض جدري القرود، حسبما المعلومات التي أعلنت عنها وكالة فرانس برس، قبل اتخاذ القرار.

انقسام حاد في منظمة الصحة العالمية عن طوارئ جدري القرود

وذكرت وكالة رويترز أن هناك انقسامًا حادًا واختلافًا في وجهات النظر حول فرض حالة الطوارئ جراء تفشي فيروس جدري القرود، إذ تقدم لجنة الطوارئ المنظمة المشورة إلى المدير العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس، للمساعدة على القرار النهائي بشأن إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية.

وخلال الفترة الماضية كان تيدروس يتولى وجهة نظر توصيات اللجنة لكنه كان يفكر جديًا في إعلان أعلى مستوى من التأهب للوكالة على الرغم من عدم وجود رأي الأغلبية بفرض حالة الطوارئ وقتها.

وتسود حالة من القلق على المستوى العالمي في حال فرض حالة الطوارئ وهي تنطبق حاليًا فقط على جائحة فيروس كورونا التاجي، والجهود التي يبذلها العالم من أجل القضاء على شلل الأطفال.

أكثر من 15300 إصابة بجدري القرود في 72 دولة

وحتى الآن سجلت 72 دولة أكثر من 15300 إصابة بجدري القرود طبقًا للأرقام المراكز الأمريكية من أجل مكافحة الأمراض والوقاية منها حتى تاريخ 20 يوليو.

ومنذ رصد أول إصابة بجدري القردة في مايو الماضي بدأت العدوى الانتشار سريعًا في إفريقيا وغربها وهو المكان الذي يستوطن فيه الوباء، ثم انتشر في كل أنحاء العالم إذ أن أوروبا بؤرته، ويعود اكتشاف جدري القردة إلى عام 1970 أقل خطورة وعدوى من الجدري الذي تم القضاء عليه في عام 1980، إذ تعمل وكالة الصحة الأممية بشكل متوازي مع الدول الأعضاء من أجل تعزيز عمليات البحث والتطوير حول الفيروس.