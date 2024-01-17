“بعد تصنيفها كمنظمة إرهابية” الحوثيون تؤكد مواصلة الهجمات على السفن المتجهة إلى تل أبيب

قام المتحدث باسم الحوثيون “محمد عبد السلام” بالتعليق على قيام دولة أمريكا بتصنيف حركة الحوثيون على أنها منظمة إرهابية، وذلك بعد استهداف الحوثيين لجميع السفن التي تتجه إلى موانئ فلسطين المحتلة، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهدافهم للمدنيين والأطفال والنساء، وقتل الجيش الإسرائيلي حتى الآن ما يزيد عن حوالي 24 ألف شهيد داخل قطاع غزة منذ يوم السابع من أكتوبر لعام 2023 أي ما يزيد عن 100 يوم من العدوان المستمر على الفلسطينيين.

المتحدث باسم جماعة الحوثيون-المصدر: موقع الجزيرة

وقد أكد المتحدث باسم الحوثيون “محمد عبد السلام” بالتأكيد للوكالة الشهيرة “رويترز” بأن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيفهم كمنظمة إرهابية لن يقوم بالتغيير من موقفهم تجاه السفن المتجهة إلى تل أبيب، مؤكدًا على استمرارهم في مهاجمة كافة السفن التي تعبر من خلال باب المندب أو البحر العربي أو البحر الأحمر في اتجاهها إلى موانئ فلسطين المحتلة، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي عن حربه على قطاع غزة وارتكابه إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

رئيس الوفد المفاوض محمد عبدالسلام للمسيرة:

التصنيف الأمريكي لن يؤثر على موقفنا ولا على عملياتنا، بل سيرتد عليهم بإسناد شعبي كبير.. والتصنيف لم يأتِ بجديد، ويؤكد أنه جاء على خلفية موقف اليمن المساند للشعب الفلسطيني المظلوم ..

– التصنيف الأمريكي لا يستهدف أنصار الله بل يستهدف موقف… pic.twitter.com/meNqygAxT6 — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) January 17, 2024

عاجل | المكتب السياسي لأنصار الله #الحوثيين: لا قيمة عملية للتصنيف الأمريكي وواشنطن هي من تقف وراء معاناة #اليمن — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) January 17, 2024

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قد قامت بالإعلان يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر يناير لعام 2024 عن قيامها بالإعلان عن تصنيف جماعة الحوثيين جماعة إرهابية عالمية”.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الهجمات التي تقوم بها جماعات الحوثيين في البحر الأحمر قد عملت على تعريض حركة البحارة لخطر كبير، بجانب تعطيلها لتدفق التجارة الحر، وهو ما يتعارض بكل تأكيد مع الحريات والحقوق الملاحية.

وأكمل وزارة الخارجية في بيانها أن هذا التصنيف لجماعة الحوثيين يسعى لتعزيز المساءلة عن كافة الأنشطة الإرهابية التي يقوم بها جماعات الحوثيون.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها أنه في حال توقف جماعات الحوثيين في مهاجمتها للسفن المتجهة إلى موانئ تل أبيب، فإنها سوف تقوم بإعادة التقييم لجماعات الحوثيون، مشيرة إلى أنه لابد من القيام بمحاسبة جماعة الحوثيون على الأفعال التي يقوموا بها في البحر الأحمر، ولكن لابد وألا يكون هذا الأمر على حساب الأشخاص المدنيين داخل دولة اليمن.

وأكمل بيان وزارة الخارجية الأمريكية مؤكدًا على قيامهم بالمضي قدمًا على معاملة جماعة الحوثيون على هذا التصنيف، ولكن مع التأكد من تخفيف أي أعباء قد يخلفها تصنيف جماعة الحوثيون كإرهابيين على الشعب اليمني.

وتبعًا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية فإن جماعة الحوثيون قد استمرت الأسابيع الماضية في الهجمات على السفن بالبحر الأحمر، وهو ما تسبب في تعطيل حركة التجارة العالمية، وتسببت في تضخم دولي.

إلا أن جماعات الحوثيون قد أكدت على شنها هجومًا على السفن المتجهة لتل أبيب حتى يتم وقف العدوان على قطاع غزة، وقد تسببت تلك الهجمات من توسعة رقعة الحرب وزعزعة الاستقرار داخل منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وبالرغم من القصف المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة واستخدام أحدث المركبات والدبابات، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة في الجنود والضباط والآليات، نظرًا لاستبسال المقاومة الفلسطينية.