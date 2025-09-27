بعد بريطانيا.. إجراء رسمي جديد من فرنسا لتأكيد إعترافها بفلسطين

كشفت بيانات محدثة على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، أن القنصلية الفرنسية في القدس أصبحت مسجلة رسميا تحت عنوان “فلسطين”، رغم تموضعها فى الجزء الغربى من المدينة، بعيدا عن الخط الأخضر والقدس الشرقية.

يأتي ذلك التحول الفرنسي عقب اعتراف باريس رسميا بدولة فلسطين خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بات عنوان القنصلية يعرض على أنه “شارع بول إميل بوتا 5، فلسطين”، بالقرب من فندق الملك داوود فى القدس، ما يعكس تغيرا فى طريقة تعاطى فرنسا مع خريطة المنطقة.

ومن المعروف أن بريطانيا سبقت الجمهورية الفرنسية فى اتخاذ خطوة مشابهة، عندما قامت بتسجيل سفارتها الواقعة في حي الشيخ جراح تحت اسم “فلسطين”، كما أدرجت فلسطين ضمن خرائطها الرسمية، ما يشير إلى تناغم أوروبى متزايد تجاه الاعتراف بالحق الفلسطينى فى الأرض والهوية.

وجاءت الخطوة الفرنسية بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة فى نيويورك بشأن حل الدولتين، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة وقف الحرب في غزة والإفراج عن الأسرى لدى حماس، معتبرا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل دعما مباشرا للسلام ويضعف من نفوذ حماس فى المنطقة.

ورأت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية في هذه التحركات الأوروبية مؤشرا واضحا على تغيّر تدريجي في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه الصراع، ما يضع إسرائيل أمام ضغوط دبلوماسية متزايدة.

كما وجه ماكرون انتقادات حادة للسياسات الإسرائيلية فى قطاع غزة، معتبرا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو “لا يتعامل بجدية مع ملف المحتجزين”، ومنددا بالعدد الكبير من الضحايا المدنيين في القطاع، مشددا على أن ذلك “لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية”.

وعبر عن رفضه لأى نية إسرائيلية لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، معتبرا ذلك “خطأ كبيرا”، مؤكدا أن حركة حماس لا تنشط في الضفة الغربية، وبالتالي فإن بعض الإجراءات الإسرائيلية هناك “تفتقر للمبررات الأمنية الحقيقية”.

وأنهى ماكرون حديثه بالتأكيد على موقف بلاده الثابت من دعم حل الدولتين، ورفضها لأي خطوات أحادية الجانب من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط.