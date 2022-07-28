بعد الظهور الأول للرئيس الأمريكي جو بايدن منذ إصابته بفيروس كورونا .. الأمريكيين في حيرة وترقب

حالة من الجدل يعيشها الأمريكيين منذ الظهور الأول للرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بعد الرسالة التي وجهها لمواطنيه وللعالم يطمئنهم فيها على حالته الصحية، وتضمنت رسالة الرئيس الأمريكي انتقادات لسلوك الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك خلال أعمال الشغب على مبنى الكابتول.

هل من يحكم أمريكا هو الرئيس الحقيقي أم روبوت

الظهور الجامد الذي ظهر على الرئيس جو بايدن خلال توجيه لكلمته، دفع الكثير من رواد موقع التغريدات القصيرة “تويتر” إلى التساؤل هل من يتكلم هو الرئيس بنفسه أم شبيه له، بل وصل بالبعض أن أدعى إلى أن ما ظهر هو روبوت على هيئة الرئيس الأمريكي، وأن الولايات المتحدة تُحكم الآن بواسطة “روبوت”.

وعبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حيرتهم وتساؤلهم لهذا الجمود الذي ظهر على الرئيس، حيث لاحظ البعض أن عين الرجل لم ترمش خلال 94 ثانية سوى مرتين فقط، الأمر الذي دفع البعض إلى توقع أن هناك أمر غامض في البيت الأبيض.

https://twitter.com/JoeBiden?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي يقترب عمره من الثمانون عاماً، هو بالفعل أكبر رئيس عمراً في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يدفع الكثير من المتابعين سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها باتهامه بتدهور قدراته العقلية والفكرية، خاصة بعد وقوعه في الكثير من الزلات والهفوات بشكل متكرر خلال الفترة الأخيرة، والتي كان أخرها اعترافه بأنه مريض سرطان.