بعد الإعتراف.. أول إجراء رسمي تاريخي من بريطانيا لدعم فلسطين

في أولى الإجراءات الرسمية التي تتخذها المملكة المتحدة بعد الإعتراف بفلسطين، قامت بريطانيا بإجراء تعديلا على خريطة تحذيرات السفر لتشمل فلسطين بشكل صريح الى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة، وجاء التحديث الذي استبدل عبارة “الأراضي الفلسطينية المحتلة” بعبارة “فلسطين” بالتزامن مع إعلان الحكومة البريطانية اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.

دول إعترفت بفلسطين

ومن المعروف أن عدد من الدول على رأسها البرتغال وأستراليا وكندا وفرنسا اعترفت رسمياً بدولة فلسطين، ليصل عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى ما يقارب ثلاثة أرباع دول العالم.

وكشفت الخريطة الصادرة عن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية الآن فلسطين، مع ذكر الضفة الغربية وقطاع غزة أسفلها بين قوسين، وفي بيان له عقب الإعلان عن الاعتراف بفلسطين، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: “إن أمل حل الدولتين يتلاشى، لكن لا يمكننا السماح بانقراض هذا الأمل”.

حيث قال: “اليوم، ولإحياء أمل السلام وحل الدولتين، أعلن رسمياً، بصفتي رئيس وزراء هذا البلد العظيم، أن المملكة المتحدة تعترف رسمياً بدولة فلسطين”، وتابع: “في ظل هذه المآسي المتصاعدة في الشرق الأوسط، نعمل على الحفاظ على إمكانية تحقيق السلام وحل الدولتين، أي إسرائيل آمنة ومستقرة إلى جانب دولة فلسطينية فعالة أما الآن، فنحن لا نملك أي من ذلك”.

حماس حركة إرهابية

في الوقت نفسه، وصف ستارمر حركة حماس بأنها “منظمة إرهابية وحشية”، مؤكداً أن “حل الدولتين الحقيقي هو عكس تماماً رؤيتهم المعادية”، مضيفًا: “يصل الوضع الإنساني في غزة إلى مستويات كارثية إن القصف المتواصل والمتزايد من قبل الحكومة الإسرائيلية، والعملية العسكرية الأخيرة، والجوع والدمار، أمر غير مقبول على الاطلاق”، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين المدنيين استشهدوا بينما كانوا يحاولون الحصول على الغذاء والماء.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الخطوة “مستفزة” و”مكافأة للإرهاب”، مشيراً إلى أنها ستشجع “قوى الشر”.