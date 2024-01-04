بعد اغتيال العاروري تقارير أمريكية تكشف عن المدير المالي لحماس وتصفه بالإمبراطور

كشفت تقارير صحفية نشرتها “وول ستريت جورنال” عن المدير المالي والمختص بتسهيل وصول الدعم المالي لحركة المقاومة الفلسطينية، ودوره في تنظيم العمليات المالية الخاصة بالحركة وترتيب العلاقات المالية التي تربطها بإيران، والذي وصفته الصحيفة بالإمبراطور المالي لحماس، جاء ذلك خلال التغريدة التي نشرتها الصحيفة عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

زاهر جبارين الإمبراطور المالي لحماس- المصدر: صحيفة وول ستريت جورنال عبر إكس

الإمبراطور المالي لحماس

وبحسب ما جاء في تقارير وول ستريت جورنال والتي اعتمدت فيها على مسؤولين أميركيين وإسرائيليين فإن القيادي بحركة حماس “زاهر جبارين” البالغ من العمر 55 عاما يشرف على “إمبراطورية مالية تقدر الولايات المتحدة قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، ويقوم بتمويل عمليات حركة المقاومة الفلسطينية حماس ضد إسرائيل، كما يدير جبارين الشؤون المالية لحماس مع إيران، كما يشارك بمجموعة من الشركات التي توفر دخلاً سنوياً لحماس، كما يدير شبكة من المانحين في القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين يستثمرون لصالحها.

Hamas is said to be funded by a financial empire worth hundreds of millions of dollars, overseen by one man https://t.co/ewjFKkIe0o https://t.co/ewjFKkIe0o — The Wall Street Journal (@WSJ) January 4, 2024

علاقة زاهر جبارين وصالح العاروري

وأضافت الصحيفة فإن تأثير القيادي زاهر جبارين على الشؤون المالية لحماس كبير للغاية لدرجة أن المسؤولين الأمنيين الحاليين والسابقين الأميركيين والإسرائيليين يعتقدون أنه مكن الجماعة من دفع ثمن الأسلحة وأجور المقاتلين لشن هجمات 7 أكتوبر، كما ساعد جبارين القيادي صالح العاروري المسؤول الأمني في حماس الذي اغتيل في لبنان في 2 يناير 2024، في تأسيس الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية.

تقرير أميركي يكشف دور "زاهر جبارين" المدير المالي لحماس ويصفه بأنه "إمبراطور" الحركة | #نيوز_بلس pic.twitter.com/Y0abVIWxIB — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 4, 2024

وبحسب الصحيفة فإن إسرائيل تخشى أنها حتى لو دمرت قوات حماس في غزة، فإن الإمبراطورية المالية للحركة سوف تظل قائمة، فجبارين تحدى العقوبات الغربية لسنوات عدة، كما أن إيران حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس في السنوات الأخيرة عبر الصرافين باستخدام نظام الحوالة، ومؤخرا العملات المشفرة.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق سراح جبارين من السجن في عام 2011 كجزء من صفقة لإطلاق سراح أكثر من 100 أسير فلسطيني مقابل جندي إسرائيلي، كما أن القيادي زاهر جبارين كان من ضمن المسؤولين أيضا عن ملف الأسرى الفلسطينيين، وقد تفاوض على الصفقة التي توسطت فيها قطر ومصر لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين، منذ معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، وبالرغم من فرض الولايات المتحدة العقوبات التي استهدفت مسؤولي حماس والشركات ورجال الأعمال المرتبطين بحماس، إلا أنه ومع ذلك استمر التمويل من إيران والمانحين من القطاع الخاص منذ بداية الحرب.

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