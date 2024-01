بعد اغتيال العاروري تقارير أمريكية تكشف عن المدير المالي لحماس وتصفه بالإمبراطور

كشفت تقارير صحفية نشرتها “وول ستريت جورنال” عن المدير المالي والمختص بتسهيل وصول الدعم المالي لحركة المقاومة الفلسطينية، ودوره في تنظيم العمليات المالية الخاصة بالحركة وترتيب العلاقات المالية التي تربطها بإيران، والذي وصفته الصحيفة بالإمبراطور المالي لحماس، جاء ذلك خلال التغريدة التي نشرتها الصحيفة عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

زاهر جبارين الإمبراطور المالي لحماس- المصدر: صحيفة وول ستريت جورنال عبر إكس

وبحسب ما جاء في تقارير وول ستريت جورنال والتي اعتمدت فيها على مسؤولين أميركيين وإسرائيليين فإن القيادي بحركة حماس “زاهر جبارين” البالغ من العمر 55 عاما يشرف على “إمبراطورية مالية تقدر الولايات المتحدة قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، ويقوم بتمويل عمليات حركة المقاومة الفلسطينية حماس ضد إسرائيل، كما يدير جبارين الشؤون المالية لحماس مع إيران، كما يشارك بمجموعة من الشركات التي توفر دخلاً سنوياً لحماس، كما يدير شبكة من المانحين في القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين يستثمرون لصالحها.

Hamas is said to be funded by a financial empire worth hundreds of millions of dollars, overseen by one man https://t.co/ewjFKkIe0o https://t.co/ewjFKkIe0o

— The Wall Street Journal (@WSJ) January 4, 2024