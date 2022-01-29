بعدما أعلنت عنه الصحة العالمية.. أستاذ علم الفيروسات يكشف عن معلومات جديدة حول فيروس “نيوكوف”

كشف أستاذ الفيروسات بجامعة زويل، الدكتور “أيمن الشبيني”، أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت بالآونة الأخيرة، عن متابعتها لفيروس “نيوكوف” الجديد، مضيفًا أن هذا الفيروس يرتبط بفيروس الالتهابات التنفسية، الذي يطلق عليه اسم “ميرس”، والذي يرجع تاريخ تسجيله للمرة الأولى لعام 2012، ووقت ظهور الفيروس، سجل معدل إصابة بطيء جدًا، لا يذكر عند مقارنته بمعدل انتشار فيروس كورونا، وبحسب الدراسات التي أجريت على الفيروس، فقد تم التوصل في بعضها، أن الفيروس يجمع جينات من فيروس سارس2.

فيروس نيوكوف الجديد

جاء هذا خلال المداخلة الهاتفية التي قام بها الشبيني، أثناء عرض برنامج “الحياة اليوم”، المقدم على الفضائية “الحياة”، وأضاف الشبيني، أن الدراسة المشار إليها لا تزال موضح اختبار ولم يتم تأكيدها، باعتبار أن البحث العلمي بجميع مخرجاته، لابد من خضوعه للتأكيد بأكثر من دراسة، وطمأن المواطنين في تصريحاته، بأن هذا الفيروس لا يمكن اعتباره مصدر قلق بالوقت الحالي، خاصة وأن دراسة واحدة فقط هي من أثبتت وجوده الآن، وتم إثبات وجوده في الحيوانات.

وتقوم منظمة الصحة العالمية بعمل تصنيفات للفيروسات التي يتم اكتشافها، بناء على الكثير من العوامل، على سبيل المثال “القدرة على الانتشار والتخفي من الجهاز المناعي وقدرتها على إصابة مختلف أعضاء الجسم ودرجة خطورة الأعراض المتسببة في ظهورها على المصاب”، وبالحديث عن فيروس ميرس الذي تم اكتشافه في 2012، فالفيروس لم يكن ينتشر في حين أن سارس انتشر.

ولعل هذا هو السبب وراء وراء إعلان المنظمة، عن ضرورة إيجاد المزيد من الدراسات، حتى تتمكن من دراسة التركيب الجيني، والوصول للجينات التي قد تساعد الفيروس على الانتقال وإصابة الإنسان، كذلك الوقوف على الطرق التي يمكن من خلالها حصر الفيروس والتغلب عليه، كما حدث من قبل مع سارس 1 وميرس.